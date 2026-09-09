Fue tenista becado en el CeNARD y ahora defiende el ajuste a los clubes como diputado libertario: quién es Diego Hartfield

El fallido de Diego Hartfield en la Comisión de Deportes: justificó el ajuste a los clubes pero le recordaron que él fue becado por el Estado durante su etapa como jugador.

El ex tenista Diego Hartfield defendió el ajuste del Gobierno de Javier Milei y cuestionó la asistencia estatal a los clubes de barrio, pero sus propias palabras expusieron una parte incómoda de su historia como deportista. El actual diputado nacional de La Libertad Avanza por Misiones, quien aseguró que "vivir de subsidios puede tener sus costos", fue becado por el Estado durante su adolescencia y vivió durante dos años en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) mientras se desarrollaba como profesional en los primeros pasos de su carrera.

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El episodio ocurrió durante una reunión de la Comisión de Deportes, de la que Hartfield es vicepresidente segundo. Allí, el legislador respaldó la política económica del Gobierno y planteó que la prioridad debe estar puesta en el equilibrio de las cuentas públicas. "Nuestra postura es tener las cuentas ordenadas", sostuvo. Y, al referirse a los subsidios y a pesar de que aclaró que era consciente de que los atletas están viviendo "momentos difíciles", fue todavía más contundente: "Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos".

Contra los subsidios pero becado en su adolescencia: la contradicción de Diego Hartfield

La frase generó el cuestionamiento del diputado Jorge Araujo Hernández de Tierra del Fuego (Unión por la Patria): Hartfield recibió en su adolescencia una ayuda estatal que resultó determinante para continuar con su formación deportiva. "Tiró la piedra y escapó", dijo Araujo, al ver que el ex tenista ya no se encontraba en el recinto cuando le respondió. Cuando tenía 16 años, dejó su Oberá natal para instalarse en Buenos Aires con el objetivo de dedicarse de lleno al tenis. Una vez allí, obtuvo una beca que le permitió vivir durante dos años en el CeNARD junto a otros jóvenes deportistas.

La beca llegó después de años de esfuerzo para poder entrenarse: durante su adolescencia, Hartfield viajaba aproximadamente 100 kilómetros por día desde Oberá hasta Posadas para poder llevar adelante sus prácticas. Su llegada a la capital del país le permitió intensificar la preparación y acercarse al circuito profesional, en una etapa en la que contó con el respaldo de una institución estatal destinada precisamente a la formación de deportistas.

Los resultados de aquella carrera llegaron algunos años después. En 2006 ganó el Challenger de Atlanta, se clasificó a Roland Garros y enfrentó a Roger Federer, quien por entonces ocupaba el número uno del mundo. En 2007, además, alcanzó el puesto 73 del ranking ATP, la mejor ubicación de su trayectoria profesional.

Después de retirarse del tenis, Hartfield pasó por la televisión y posteriormente se volcó a la actividad financiera. Comenzó invirtiendo sus propios ahorros en la Bolsa, se capacitó, obtuvo la licencia correspondiente y convirtió esa actividad en su nuevo oficio. Tiempo después ingresó en la política, se alineó con Javier Milei y llegó a ocupar una banca como diputado nacional de La Libertad Avanza por Misiones.

Desde su lugar en el Congreso, Hartfield sostiene la defensa del ajuste fiscal, la reducción del gasto y el orden de las cuentas públicas. Esa posición volvió a quedar expuesta durante el debate en la Comisión de Deportes, donde respaldó la reducción de la asistencia estatal a los clubes y cuestionó el esquema de subsidios.