Franco Mastantuono se convirtió en una de las figuras más destacadas de Fiorentina en la Serie A y eso despertó el interés de dos grandes clubes italianos: Milan y Roma. Ante esta situación, la dirigencia del Viola ya trabaja para extender el préstamo del volante argentino, cuyo contrato actual con Real Madrid no incluye una opción de compra.

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La intención del club toscano es negociar un nuevo préstamo para la próxima temporada, aunque la operación no será sencilla. Real Madrid, atento al crecimiento del jugador, plantearía nuevas exigencias económicas para cederlo nuevamente. Según la edición florentina de la Repubblica, los contactos entre ambas instituciones podrían facilitar las negociaciones, ya que Fabio Paratici, director deportivo de Fiorentina, confía en su buena relación con Florentino Pérez para hallar una fórmula favorable.

Un punto clave en las negociaciones será el proyecto deportivo que Fiorentina presente a Real Madrid. El club deberá asegurar un contexto competitivo que favorezca el desarrollo de Mastantuono, con participación constante en torneos europeos y un rol protagónico similar al que el jugador tuvo en sus primeros meses en Italia, tal como sucede con Nico Paz en Como.

Sin embargo, el escenario actual está lejos de ser el ideal para cumplir con esas condiciones. Fiorentina no disputa competencias continentales, atraviesa un inicio de temporada complicado y ya sufrió un cambio de entrenador: Fabio Grosso dejó su cargo y Paolo Vanoli tomó las riendas del equipo. Además, el club se encuentra en la posición 15° de la Serie A, apenas dos puntos por encima de Monza, que está en zona de descenso, y a 11 unidades del último cupo para la Conference League que hoy ocupa Frosinone.

Por otro lado, Mastantuono tiene otros pretendientes en Italia, con Milan y Roma como los principales interesados. Si Real Madrid decide cederlo nuevamente al finalizar la temporada actual, Fiorentina deberá convencer al jugador para que continúe en la Toscana.

En el aspecto económico, las conversaciones entre los clubes son frecuentes y existe disposición para estudiar la renovación del préstamo. No obstante, Real Madrid buscaría cobrar cerca de dos millones de euros por el nuevo contrato, una cifra superior a la del acuerdo vigente. Además, se evalúa la posibilidad de incluir una opción de compra para Fiorentina con una cláusula de recompra a favor del conjunto español, una estructura similar a la operación que involucró a Nico Paz con Como.

Mientras tanto, Mastantuono ya se ganó un lugar importante en el equipo. Con 13 partidos disputados y cuatro goles en la Serie A, sus números respaldan la intención de Fiorentina de mantenerlo en sus filas y potenciar su crecimiento en Italia.