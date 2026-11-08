Franco Colapinto larga 15° en Brasil: la carrera en vivo, minuto a minuto

Franco Colapinto larga 15° en el Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1, después de una clasificación para el olvido bajo la lluvia en San Pablo. Si bien el piloto argentino de Alpine había terminado 17° en la qualy, las posteriores sanciones a Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) por haber cambiado sus respectivos motores generó que al menos pudiera avanzar un par de posiciones en la grilla de partida.

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El corredor bonaerense de 23 años necesita un resultado positivo después de cinco finales negativas, en las que no pudo culminar entre los diez primeros para sumar puntos con la escudería francesa. En tanto, su compañero de equipo galo Pierre Gasly saldrá desde la 16° colocación. Lando Norris consiguió la pole position con el McLaren, mientras que el reciente campeón Andrea Kimi Antonelli quedó segundo con el Mercedes.

Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1: hora, TV en vivo y streaming

La final será el domingo 8 de noviembre desde las 14 horas de Argentina en el autódromo de Interlagos, San Pablo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, en tanto que el streaming online irá en vivo por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La grilla de partida del GP de Brasil

1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Liam Lawson Racing Bulls 4 Nico Hülkenberg Audi 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Oliver Bearman Haas 7 George Russell (sanción de +5 puestos) Mercedes 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Alexander Albon Williams 10 Oscar Piastri McLaren 11 Rafael Câmara Haas 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 Carlos Sainz Williams 14 Charles Leclerc (sanción de +10 puestos) Ferrari 15 Franco Colapinto Alpine 16 Pierre Gasly Alpine 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Gabriel Bortoleto Audi 20 Lewis Hamilton (sanción por cambios en el motor) Ferrari 21 Max Verstappen (sanción por cambios en el motor) Red Bull 22 Sergio Pérez (sanción por cambios en el motor) Cadillac

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Colapinto festejó por el título de Boca desde Brasil.

El ex Williams, hincha fanático del "Xeneize", siguió por la notebook el partido frente a Defensa y Justicia, que coronó al equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en la tabla anual del fútbol argentino. "Un ogt bárbaro", le escribió en una historia de Instagram Bizarrap, su joven amigo artista y pieza clave para la llegada de "Fran" a la F1.