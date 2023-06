No apoyo la guerra ni a Lukashenko, dice tenista bielorrusa Sabalenka

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mudo, afirmó el martes que no quiere que su país esté en ningún conflicto y que no apoya la guerra en Ucrania.

"No quiero que mi país esté en ningún conflicto, no apoyo la guerra", declaró Sabalenka en rueda de prensa tras su victoria en cuartos de final contra la ucraniana Elina Svitolina en el Abierto de Francia.

"No apoyo la guerra, lo que significa que no apoyo a (el presidente bielorruso) Alexander Lukashenko".

Sabalenka no asistió a sus dos ruedas de prensa anteriores la semana pasada, alegando motivos de salud mental y diciendo que no se sentía segura tras ser interrogada sobre la invasión rusa de Ucrania, que Moscú califica de "operación militar especial", y sobre el uso de Bielorrusia como base de operaciones para las tropas rusas.

"No me arrepiento de las decisiones. Me sentí muy poco respetada y me sentí muy mal. Quiero decir, un Grand Slam, es suficiente presión para manejarlo, y sólo intenté centrarme en mí misma, en mi juego", dijo.

"Espero de verdad que me entiendan, mis sentimientos. Saben que los respeto a todos, pueden preguntar lo que quieran (...) Pero en la última rueda de prensa sentí como si (...) se convirtiera en un programa político de televisión, y yo no soy una experta en política, soy una tenista".

Con información de Reuters