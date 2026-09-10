La Federación Francesa de Fútbol le retiró su respaldo a Gianni Infantino en la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega al estadio antes del partido de Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA entre Polonia y Argentina, en Katowice, Polonia

En un sacudón político para la dirigencia del fútbol internacional, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió quitarle el apoyo a Gianni Infantino en su aspiración de ser reelecto como presidente de la FIFA el año próximo. La postura del organismo europeo trascendió este jueves a través de una publicación del diario Le Monde, que citó a fuentes cercanas a la conducción institucional.

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La ruptura de la entidad gala se produce tras una acumulación de tensiones por el manejo dirigencial de la casa matriz del fútbol. Entre los detonantes principales se destacan las duras críticas recibidas por Infantino ante la gestión de la controversia por la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun en el marco del Mundial, sumado a crecientes objeciones internas sobre la gobernanza y la toma de decisiones en el seno de la FIFA.

Aunque el quiebre diplomático cobró fuerte repercusión en el mapa futbolístico europeo, la FFF prefirió no emitir una confirmación oficial inmediata. Desde la sede de la federación indicaron que esperarán la conclusión formal del encuentro de su comité ejecutivo para fijar una postura pública sobre la candidatura del directivo italo-suizo.

El retiro del respaldo francés representa un traspié de peso para las aspiraciones de Infantino, en momentos en que busca consolidar los avales continentales necesarios para renovar su mandato al frente de la conducción de la FIFA.

Con información de Reuters