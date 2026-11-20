La historia de Leandro Paredes con Boca Juniors comenzó mucho antes de su consagración en la Selección argentina y de su recorrido por el fútbol europeo. Cuando todavía era un chico, el mediocampista llegó a las divisiones inferiores del Xeneize con un sueño: jugar en la Primera del club del que era hincha. Ahora, unas fotografías de aquella época permiten volver sobre sus primeros años como futbolista.

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Las imágenes fueron compartidas por Francisco Cali, histórico fotógrafo que sigue de cerca las categorías juveniles de Boca. Las postales, publicadas por Olé el 30 de junio de 2025, muestran a un joven Paredes en Casa Amarilla, con la camiseta azul y oro, durante un partido de inferiores. Pero hay un detalle que convierte el recuerdo en algo todavía más especial: detrás del juvenil aparecen dos personalidades fundamentales en la historia del club.

Las fotos inéditas de Leandro Paredes en las Inferiores de Boca

Una de las fotografías muestra a Paredes festejando un gol con los brazos abiertos, mientras luce la camiseta de Boca. La escena corresponde a un partido de las divisiones formativas en Casa Amarilla y permite observar al mediocampista en una etapa muy diferente de su carrera.

Crédito: Francisco Cali.

La segunda postal tiene otro detalle llamativo: el juvenil aparece con la camiseta número 10 mientras disputa una pelota cerca de una de las líneas laterales. Sin embargo, lo que se observa detrás de él es lo que más llamó la atención de los hinchas.

Entre los espectadores aparecen Roberto Mouzo, una de las máximas leyendas de Boca, y Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos que descubrió a Paredes y fue clave para su llegada al club. La fotografía reúne así a tres protagonistas de distintas generaciones del Xeneize.

Quién descubrió a Leandro Paredes y cómo fueron sus primeros años en Boca

Paredes nació el 29 de junio de 1994 en San Justo, provincia de Buenos Aires. Su vínculo con el fútbol comenzó durante la infancia, cuando jugaba al baby fútbol en clubes de barrio. Su talento llamó la atención de Maddoni, quien le abrió las puertas de Boca cuando tenía apenas siete años.

A partir de entonces, el mediocampista recorrió las distintas categorías formativas del club. Su técnica, visión de juego y capacidad para manejar la pelota lo convirtieron rápidamente en una de las promesas de las inferiores. Incluso, durante aquellos años, comenzó a ser señalado como un posible heredero futbolístico de Juan Román Riquelme, su gran referente.

Crédito: Francisco Cali.

El crecimiento fue rápido: en 2010, cuando tenía apenas 16 años, Claudio Borghi le dio la oportunidad de debutar en Primera División. Fue el 6 de noviembre, en un partido frente a Argentinos Juniors por el Torneo Apertura. Ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Lucas Viatri y se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con la camiseta de Boca.

De promesa de las Inferiores a campeón del mundo con la Selección argentina

Después de sus primeros pasos en Boca, Paredes continuó su carrera en Europa. Pasó por clubes como Roma, Zenit de San Petersburgo, Paris Saint-Germain y Juventus, entre otros, y construyó una trayectoria internacional que lo llevó a convertirse en una pieza importante de la Selección argentina.

Con el equipo dirigido por Lionel Scaloni conquistó el Mundial de Qatar 2022, además de las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Su participación en la selección lo consolidó como uno de los mediocampistas centrales de referencia del fútbol argentino.

En julio de 2025 concretó su regreso a Boca, el club en el que se había formado y donde había comenzado su carrera profesional. Así, las fotografías de sus años en Casa Amarilla adquirieron un significado especial: muestran el comienzo de una historia que, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, volvió a encontrarse con sus raíces.