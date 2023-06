Max Verstappen se pudrió de su compañero en Red Bull: "Bastante ocupado"

El bicampeón mundial lanzó un picante comentario sobre sus compañero de Red Bull.

En las últimas horas, el bicampeón mundial de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen lanzó un picante comentario sobre Red Bull alabándose a él mismo y lanzó una frase en la cual sostiene que todo cambiaría para el equipo de F1 en el que participa.

Verstappen aseguró que si él no estuviese en el equipo "las cosas serían muy diferentes para Red Bull". Por otro lado dijo que no le "preocupa" que su compañero de equipo Sergio "Checo" Pérez no esté logrando subir al podio. Verstappen, líder en el puntaje de la actual temporada, en declaraciones que publica hoy el diario español Marca sostuvo que va en busca de sus tercer campeonato mundial y admitió que está "bastante ocupado en mi lado del garaje y presto mi atención a eso".

Si bien Red Bull domina el campeonato actual de la Fórmula 1, la situación de sus pilotos es bastante diferente, porque empezaron la temporada en "forma pareja" y se esperaba una dura competencia entre sí, "pero uno de ellos ('Checo' Pérez) se desinfló", señala el diario deportivo. Verstappen ganó 7 de los 8 grandes premios realizados en esta temporada y está primero en la clasificación general, con 195 puntos: cada fin de semana aumenta su ventaja sobre sus rivales en carrera.

"Checo" Pérez es el segundo, pero sin embargo la distancia que lo separa de su compañero es de 69 puntos. El mexicano empezó bien la temporada, con grandes actuaciones en Arabia y Azerbaiyán, pero luego de Australia su nivel descendió: en Mónaco no logró sumar puntos, en España llegó en cuarta posición y en Canadá fue sexto.

Con información de Télam