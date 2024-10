Franco Colapinto encendió la alarma antes del GP de Estados Unidos de F1: "No funcionó"

Colapinto encendió las alarmas antes del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto encendió las alarmas en Williams después de una clasificación muy floja para el Gran Premio de Estados Unidos 2024, en el autódromo de Austin. El piloto argentino de 21 años largará 16° en la grilla y su compañero Alexander Albon lo hará 15°, como consecuencia de un sábado 19 de octubre para el olvido de la histórica escudería británica en el territorio norteamericano.

Apenas culminados el sprint y la qualy en el circuito de Texas, el bonaerense dialogó con ESPN en la zona mixta y dejó en claro que no le gustó nada lo sucedido en la pista en esta oportunidad. De hecho, confirmó que el vehículo "no funcionó" como se esperaba, aunque no fue tan pesimista con relación a lo que pueda llegar a ocurrir en la final del domingo.

La preocupación de Colapinto tras la clasificación en Austin: "El auto quedó muy duro"

Si bien el pilarense reconoció que "cambió un poco la pista" con relación a las jornadas anteriores, también remarcó que "el auto quedó muy duro, quedó rebotando mucho, tocaba los pianos y quedaba rebotando...". Incluso, puntualizó: "Apenas toqué los pianos en las (curvas) rápidas, se me quedó con esas oscilaciones que tienen a veces los Fórmula 1 y perdés un montón de carga (aerodinámica)".

"Hicimos unos cambios bastante grandes y se ve que no funcionó", se lamentó "Fran" ante la prensa. Aunque recalcó que "es larga la carrera", sentenció: "Obviamente que ahora el auto está en el parque cerrado, así que no vamos a cambiar nada. Y no tenemos la experiencia antes de una carrera para cambiar algo en el auto. Hicimos unos cambios antes de la qualy (clasificación) para ver si funcionaban, pero no funcionaron".

Mala jornada para Colapinto antes del GP de Estados Unidos.

Las carreras que le quedan a Colapinto en la temporada 2024 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos en Austin - Domingo 20 de octubre a las 16 de Argentina - Fecha 19. Gran Premio de México en el Distrito Federal - Domingo 27 de octubre a las 17 de Argentina - Fecha 20. Gran Premio de Brasil en Interlagos (San Paulo) - Domingo 3 de noviembre a las 14 de Argentina - Fecha 21. Gran Premio de Estados Unidos en Las Vegas - Domingo 24 de noviembre a las 3 de Argentina - Fecha 22. Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 de Argentina - Fecha 23. Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 de Argentina - Fecha 24.

El calendario de las carreras sprint en la F1 2024