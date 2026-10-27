Fernando Alonso criticó la calidad de Alex Albon tras su incidente en el GP de los Estados Unidos: "Muy baja"

Luego de haber pasado a la Q2 y clasificado en el decimosegundo lugar, Fernando Alonso tenía la esperanza de cerrar el GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1 dentro de la zona de puntos, aunque todo se echó a perder rápidamente. Apenas en la primera vuelta, el asturiano fue embestido por Alex Albon en la curva 11 del Circuito de las Américas, lo que provocó el enojo del veterano de Aston Martin.

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Y es que el tailandés no siguió la trayectoria de la curva e impactó en el costado izquierdo del AMR26, que terminó chocando levemente con el Haas que tenía adelante como consecuencia del primer toque. A causa de esto, el monoplaza verde perdió rendimiento por los daños y, aunque el piloto español pudo terminar la carrera, lo cierto es que su fin de semana quedó arruinado por la imprudencia de Albon, a quien no dudó a la hora de criticar.

“Albon olvidó que la curva 11 estaba ahí y tenía que girar hacia la izquierda”, lanzó el bicampeón del mundo en conversaciones con F1 TV una vez que cruzó la línea de meta en el decimosexto lugar. Sin embargo, esa fue la parte suave de su ofensa contra el piloto de Williams, a quien había tildado de “kamikaze” durante la carrera y, además, señaló como un competidor de baja calidad para la máxima categoría.

Así lo manifestó cuando se refirió a lo que necesitan trabajar en Aston Martin para mejorar en clasificación y no estar tan atrás en la grilla de partida. “Necesitamos mejorar y salir un poco más arriba, porque en el fondo de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja ahora mismo”, agregó el asturiano, en una clara referencia a su incidente con el tailandés, que terminó decimoséptimo tras ser superado por el “Nano” en carrera.

Por fuera de esto, Alonso considera que ha sido la mejor carrera del año para Aston Martin con una buena estrategia y una buena gestión de neumáticos, aunque el suceso con el expiloto de Red Bull echó todo por la borda. “Quizá hoy teníamos una novena o décima posición por méritos propios, así que mejor carrera y carrera más fuerte del año, pero arruinada en la primera carrera con el incidente en la curva 11”, cerró.

Así quedó el AMR26 de Alonso por el choque.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de los Estados Unidos 2026