Football Manager 27 salió a la cancha y busca su reconquistar a los fans tras las críticas a la edición 26

Football manager 2027 se renueva para reconquistar a sus fans.

Después de apostar por un gran cambio de motor e interfaz y recibir críticas, correcciones y feedback de sus jugadores, Football Manager vuelve a la cancha con una misión que va más allá de presentar una nueva edición: recuperar la confianza de una comunidad que quedó disconforme con los cambios de su antecesor.

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Football Manager 27, desarrollado por Sports Interactive y publicado por SEGA, se lanzó el 10 de noviembre para PC, Mac, consolas y dispositivos móviles, con distintas versiones según la plataforma. La propuesta apunta a mejorar la navegación, devolver funciones extrañadas por los usuarios y sumar herramientas para que las decisiones del director técnico tengan un papel más relevante.

En una presentación realizada en el estadio de River Plate, integrantes del estudio repasaron las novedades y hablaron sobre el desafío de dejar atrás la recepción de Football Manager 26, una edición que llegó después de la cancelación de FM25 y que quedó marcada por cuestionamientos a su interfaz, problemas técnicos y funciones ausentes en el lanzamiento.

El golpe de Football Manager 26 y la búsqueda de revancha

La transición entre Football Manager 24 y Football Manager 26 no fue una actualización habitual. En febrero de 2025, Sports Interactive canceló la edición de ese año, después de postergar su lanzamiento, y concentró sus esfuerzos en la siguiente entrega. El paso a un nuevo motor, Unity, implicó reconstruir buena parte del juego. Sin embargo, para gran parte de su férrea comunidad, el 26 no estuvo a la altura de las expectativas y trajo de vuelta fricciones que ya habían sido resueltas en tantos años de desarrollo.

La nueva temporada promete haber dejado atrás esos obstáculos en base al ida y vuelta con sus jugadores, una actitud que no es común en la industria de los videojuegos. Ant Farley, responsable sénior de funcionalidades de Sports Interactive, explicó que aquel cambio obligó al equipo a trabajar desde una base nueva. Según sostuvo, una vez construido FM26, el estudio pudo volver a tomar ese punto de partida para introducir mejoras en la edición siguiente.

Farley también habló del impacto que tuvieron las críticas dentro del equipo. “Fue duro recibir tantas críticas, sobre todo para mí, que llevo ya 18 años en el estudio”, señaló durante la presentación. Y agregó que el objetivo del equipo fue entender las razones de ese malestar para responder con la nueva edición: “También entendemos que la gente opina y que la comunidad tiene críticas muy fuertes porque realmente les importa”.

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Menos vueltas para encontrar la información

Una de las prioridades de FM27 fue revisar la forma en que los jugadores recorren los menús. Farley contó que el estudio identificó la navegación de FM26 como una fuente de fricción: la información estaba dentro de un universo amplio, pero no siempre resultaba sencillo encontrarla o explorarlo.

La nueva entrega propone barras de navegación renovadas, mensajes con más información disponible en la misma pantalla y opciones para personalizar accesos directos y favoritos. La idea, según sus desarrolladores, es que cada usuario pueda llegar con menos pasos a los datos que necesita para dirigir su equipo.

También regresan elementos pedidos por los jugadores, como los sorteos de copas, una pantalla para explorar las competiciones y una experiencia específica para el último día del mercado de pases. A eso se suman opciones para definir el ritmo entre partidos: avanzar más rápido, detenerse en más detalles o elegir una alternativa intermedia.

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Desde el área de comunidad, Chris Groves aseguró que el trabajo de escucha continuará después del estreno. “Tenemos el compromiso fuerte de mantener una relación cada vez más cercana con nuestra comunidad y actuar en consecuencia”, sostuvo

Más decisiones desde el banco de suplentes

Las novedades no se limitan a los menús. Sports Interactive presentó un sistema de ajustes tácticos para modificar indicaciones durante los partidos sin recorrer tantas pantallas. Por ejemplo, permite pedirle al equipo que juegue con mayor urgencia y agrupa instrucciones detrás de una orden más directa.

También hay nuevas indicaciones para decidir cómo atacan los futbolistas el área rival, además del regreso de mapas de pases y zonas de acción para seguir lo que sucede en la cancha.

Otra de las incorporaciones es la efectividad táctica, un sistema que vincula el planteo del entrenador con el entrenamiento, la búsqueda de refuerzos y la capacidad del plantel para ejecutar una idea. La complejidad y la intensidad de una táctica pasan a ser variables que el usuario debe considerar: un esquema exigente puede requerir más tiempo de aprendizaje o un esfuerzo físico mayor.

En ese contexto, la elección de un refuerzo no pasa solamente por su calidad individual. Según explicaron los desarrolladores, también puede importar cuánto se adapta al estilo que el entrenador busca implementar.

Hinchadas, ligas y un nuevo modo de juego

FM27 incorpora cambios visuales y de sonido para los días de partido. Entre ellos, sus creadores destacaron mejoras en estadios, tribunas e iluminación, con el paso de las horas visible durante un encuentro. Para el público argentino, señalaron además la representación de elementos de la cultura de cancha, como banderas y bombos.

A la experiencia tradicional se suma Shuffle Draft, un modo desarrollado junto a FIFAe en el que los usuarios arman planteles a partir de una selección de jugadores y compiten en torneos personalizados. Se puede jugar en línea contra otras personas o en solitario frente a rivales controlados por el juego.

La apuesta de Sports Interactive es que todos esos cambios, sumados a una navegación más clara, permitan reconstruir el vínculo con quienes se alejaron o quedaron decepcionados con FM26. La revancha, de todos modos, recién empieza: será la experiencia de los jugadores la que determine hasta qué punto la nueva edición logra responder a los reclamos.