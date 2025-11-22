FK Bodo/Glimt vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El duelo entre FK Bodo/Glimt y Juventus correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Aspmyra Stadion desde las 17:00 (hora Argentina), el martes 25 de noviembre.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Juventus

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Mónaco. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Juventus igualó 1-1 el juego frente a Sporting Lisboa. Con un historial irregular (1 derrota y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Horario FK Bodo/Glimt y Juventus, según país