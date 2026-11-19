La nueva era de la Fórmula 1 había comenzado de manera favorable para Alpine, que se posicionó rápidamente como líder de la zona media e incluso llegó a competirle a Red Bull en las primeras fechas. Sin embargo, conforme avanzó el campeonato, el equipo galo comenzó a perder terreno, a tal punto de que incluso fue superado por Racing Bulls y cayó al sexto lugar de la tabla de constructores hacia la mitad del año.

{{{htmlAmp}}}

Justamente sobre esta pérdida de rendimiento se refirió Pierre Gasly en la previa al Gran Premio de Las Vegas, en donde reconoció que el principal problema del equipo galo estuvo en el límite presupuestario. “Creo que lo que me deja contento es que estamos concentrados en lo que podemos controlar y estoy satisfecho con los avances que vi”, comenzó en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Y es que en la sede de Enstone ya están centrados en el desarrollo del A527, que incorporará todas las soluciones a las falencias del A526 que no pudieron arreglarse este año debido al presupuesto. “Hay algunas cosas que, con el límite presupuestario, ya conoces con meses de anticipación, pero el propio límite presupuestario te impide hacerlas de inmediato”, reconoció el compañero de Franco Colapinto.

“Así que hay un par de cosas que queríamos cambiar antes y que, lamentablemente, no pudimos modificar por estas razones económicas”, agregó al respecto el piloto francés. De ahí que el foco para este final de temporada ya no esté puesto en alcanzar a Racing Bulls, que marcha quinto con 45 puntos de diferencia, sino en cerrar el campeonato de la mejor manera posible y lograr puntuar en algunas de las tres fechas restantes.

Por consiguiente, Gasly habló que la idea es centrarse en ir carrera a carrera y sacar el mayor provecho posible al A526, algo que se ha vuelto muy complejo en las últimas presentaciones del equipo. “Depende de nosotros terminar el año de manera sólida con el auto actual e intentar obtener todos los aprendizajes posibles que nos ayuden de cara al año que viene. Ese es el principal objetivo”, cerró.

El francés está décimo con 42 puntos.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Brasil 2026