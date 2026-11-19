La Selección Argentina Sub 17 debuta este jueves 19 de noviembre en el Mundial que se llevará a cabo en Qatar y Juan Cruz Policella es una de las figuras del equipo de Diego Placente. El extremo surgido de Vélez Sarsfield que le dijo que no a Chile y viste la "Albiceleste" se perfila para tener un gran torneo. Quién es la joya del "Fortín" de 17 años que ya debutó en Primera y sueña con romperla en el combinado nacional.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Juan Cruz Policella, la joya de Vélez y la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 en Qatar que rechazó a Chile

"El pibe de las rabonas", como se lo conoció desde chico en el equipo de Liniers, tuvo la oportunidad de jugar para el seleccionado trasandino después de ser parte de citaciones en Inferiores ya que por su abuela paterna tiene la doble nacionalidad. Si bien representó a la "Roja" en la Sub 15 y Sub 16, se decidió por Argentina y ahora tendrá la inmejorable chance de brillar en la Copa del Mundo juvenil de la mano de Placente. De hecho, ya viene de hacer un muy buen Sudamericano en abril de este año logrando la clasificación al torneo que se desarrollará en Qatar.

Su debut en Primera División con Vélez tuvo lugar el pasado 17 de agosto ante Defensa y Justicia para marcar su primer gol pocas semanas después. El 20 de septiembre, en su quinta aparición en la máxima categoría, pasó a ser el segundo jugador más joven en convertir con la camiseta del "Fortín" superando a Gianluca Prestianni y quedando detrás en el historial de Maximiliano Romero.

Cómo juega Juan Cruz Policella

En cuanto a su estilo de juego, es diestro y juega como extremo por izquierda, por lo que puede enganchar hacia adentro para quedar de frente al arco con su pierna hábil. La facilidad para generar peligro y probar al arco son parte de ese atrevimiento al que además le agrega la rabona como recurso como marca registrada. La buena lectura para los pases en el último tercio y el cambio de ritmo son otros aportes que hace al ataque del elenco de Liniers que lo llevaron también al seleccionado juvenil.

Juan Cruz Policella, la joya de Vélez que jugará el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina

El fixture de Argentina en el Mundial Sub-17 2026

El certamen comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre. La competencia contará con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Argentina integrará el Grupo C, junto con Australia, Mozambique y Dinamarca. En cuanto a la televisación, los encuentros saldrán por DSports y la TV Pública, además de las plataformas de streaming DGO, Flow y Telecentro Play como también por DAZN y FIFA+.

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Argentina vs. Australia, a las 13. Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Argentina vs. Mozambique, a las 12.30. Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12.30.

Cómo se juega el Mundial Sub 17 en Qatar

El torneo contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. La Selección Argentina deberá superar la primera fase para meterse en los dieciseisavos de final, instancia a la que accederán los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros de la clasificación general. A partir de esa ronda, los equipos disputarán eliminatorias directas, con cruces a partido único hasta llegar a la final y conocer al campeón del mundo. Se trata del mismo formato utilizado en la edición anterior y en el Mundial de mayores de 2026.