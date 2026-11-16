Ferro cayó con Gimnasia y Tiro, perdió el ascenso de manera insólita y se armó un escándalo

Gimnasia y Tiro de Salta dio el golpe este domingo en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry al vencer por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste por la Llave 2 del Reducido de la Primera Nacional. Con este triunfo agónico y estratégico como visitante, el Albo avanzó de ronda, mientras que el Verdolaga se despide de la ilusión por el segundo ascenso.

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El encuentro se resolvió temprano y con una fuerte controversia. A los 14 minutos del primer tiempo, Fabricio Rojas apareció para conectar un balón y decretar el 1-0 parcial. Sin embargo, la jugada quedó marcada por el reclamo airado de todo Ferro y el público local, ya que en la acción previa se advirtió un control con la mano del delantero salteño que el árbitro Maximiliano Manduca no sancionó. Ante la ausencia de VAR en la categoría, el tanto fue convalidado.

Resistencia y desesperación verde

Herido en su orgullo y con la obligación de dar vuelta la historia (contaba con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular), Ferro buscó por todos los medios. El conjunto de Caballito estrelló dos remates en el travesaño durante la primera mitad, primero a través de un zurdazo de Franco García y luego mediante una volea violenta de Lautaro Parisi.

En el complemento, el arquero Fernando Monetti también tuvo intervenciones clave para sostener con vida a un Albo que se abroqueló en defensa, controló los tiempos e hizo negocio con la desesperación del local. Con el pitazo final, se desató la alegría de Gimnasia y Tiro, que aguantó el 1-0 histórico en territorio ajeno y continúa su sueño en el Reducido, dejando a un golpeado Ferro masticando bronca.