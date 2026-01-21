Barcelona vs Slavia Praga por la Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Barcelona visita al Slavia Praga en la República Checa en busca de afianzar su clasificación a los octavos de final de la Champions League. Los culés, líderes de LaLiga y en gran momento futbolístico bajo la conducción de Hansi Flick, llegan como amplios favoritos ante un rival que necesita sumar puntos para mantener vivas sus chances europeas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Barcelona y Slavia Praga, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barcelona y Slavia Praga?

El partido entre Slavia Praga y Barcelona se jugará este miércoles 21 de enero a las 17:00 horas de Argentina en el Fortuna Arena de Praga, República Checa. La transmisión para Argentina estará a cargo de ESPN2 y podés verlo también por streaming en Disney+.

El Barcelona atraviesa un momento brillante en todas las competiciones. En LaLiga es el líder absoluto del campeonato tras vencer 2 a 0 al Espanyol en el derbi catalán. Los dirigidos por Hansi Flick acumulan un impresionante registro bajo el entrenador alemán: 78% de victorias en 86 partidos oficiales (67 triunfos, 9 empates y apenas 10 derrotas).

En enero el Barça se consagró campeón de la Supercopa de España al vencer 5 a 0 al Athletic Club en la final, luego de eliminar 3 a 2 al Real Madrid en semifinales. También avanzó en Copa del Rey al superar 2 a 0 al Racing de Santander. En Champions League vienen de golear 2 a 1 al Eintracht Frankfurt y marchan en zona de clasificación directa a octavos.

El goleador del equipo es Robert Lewandowski, quien a sus 38 años sigue siendo letal, aunque la disputa con Ferrán Torres está siendo productiva ya que ambos están dando buenos números. Lo acompañan figuras como Lamine Yamal (que renovó hasta 2031), Pedri, Gavi, Fermín López y Marcus Rashford, cedido por el Manchester United hasta junio de 2026 con opción de compra.

El Slavia Praga, por su parte, es dirigido por Jindřích Trpišovský y tiene como capitán a Jan Bořil. Los checos juegan en el Fortuna Arena con capacidad para 21.000 espectadores. En su último amistoso internacional vencieron 4 a 3 al FC Basel el 6 de enero. Compiten en la liga checa y en la Champions League, donde necesitan sumar puntos urgentemente para seguir con vida en la competición.

El historial entre ambos equipos es limitado: desde 2019 se enfrentaron 2 veces, con 1 victoria del Barcelona, 1 empate y 0 triunfos del Slavia (2 goles a favor de los culés contra 1 de los checos). Barcelona parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos en Praga.

Formaciones probables de Slavia Praga y Barcelona

Hansi Flick tendrá que resolver algunas bajas para este compromiso. Joan García iniciaría en el arco, ante la inminente salida de ter Stegen al Girona. A su vez, Marcus Rashford podría tener minutos en el ataque junto a Lewandowski y Lamine Yamal en un esquema 4-3-3 clásico del Barça.

El Slavia Praga, bajo la conducción de Jindřích Trpišovský, no podrá contar con Dominik Javorcek, Filip Horsky y Petr Sevcik, todos lesionados. El equipo checo confía en jugadores como el delantero Tomáš Chorý y el mediocampista Lukáš Provod para generar peligro. En el arco estará Jindřích Staněk.

Slavia Praga: Jindřích Staněk; Tomáš Holeš, David Zima, Štěpán Chaloupek, Jan Bořil; Christos Zafeiris, Oscar Dorley, Lukáš Provod; Vasil Kušej, Tomáš Chorý, Ivan Schranz. DT: Jindřích Trpišovský.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Gavi; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

Slavia Praga vs Barcelona: Ficha técnica