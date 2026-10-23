El drama del hermano de Steffi Graf: vive en túneles subterráneos en Las Vegas mientras se escapa de la policía.

Un familiar cercano de una de las jugadoras más reconocidas en la historia del tenis atraviesa un escandaloso presente, perseguido por la policía y escondido bajo tierra para no ser encontrado: Michael Graf, hermano menor de Steffi Graf, volvió a quedar en el centro de la atención mediática esta semana tras publicar varios videos en sus redes sociales que, según reportes de medios internacionales, habrían sido grabados en los túneles de drenaje de Las Vegas. El hombre, de 55 años, tiene una orden de arresto vigente en Nevada, emitida luego de que no se presentara a una audiencia por una causa por manejar bajo los efectos del alcohol.

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Las imágenes, difundidas a través de Facebook, lo muestran en un espacio oscuro, con paredes cubiertas de grafitis y un carrito de compras que aparentemente contiene sus pertenencias. Con el cabello despeinado, Michael habla de manera continua frente a la cámara relatando una serie de episodios personales y judiciales que, de acuerdo con la prensa alemana y estadounidense, marcaron los últimos meses de su vida.

Los videos de Michael Graf en los túneles de Las Vegas: la fuerte acusación contra Andre Agassi, esposo de Steffi

En una de sus transmisiones, Michael Graf se refirió a un presunto enfrentamiento físico con Andre Agassi, esposo de Steffi Graf y ex número uno del tenis mundial. Según las transcripciones publicadas por el New York Post, el hombre hizo una serie de afirmaciones sobre el estadounidense y aseguró que "disfrutaba golpeándome con toda su fuerza". En el mismo relato, agregó: “O sea, es entendible. Yo me la pasé provocándolo de todas las maneras posibles”.

Por el momento, las referencias a ese supuesto episodio corresponden únicamente a las declaraciones de Michael Graf incluidas en los materiales difundidos. No se informó sobre denuncias, actuaciones judiciales ni una respuesta pública de Agassi relacionada con esas afirmaciones.

La foto de perfil de Michael Graf en Facebook, red social en la que realiza transmisiones en directo mientras está prófugo.

La orden de arresto y los problemas judiciales en Nevada

De acuerdo con el New York Post, la orden de arresto contra Michael Graf fue emitida el 26 de marzo de 2026, después de que faltara a una presentación ante la Justicia. El expediente está relacionado con un cargo menor por allanamiento de morada y con una serie de condiciones que debía cumplir para evitar nuevos conflictos legales. Los reportes también indicaron que Graf había sido detenido el 12 de marzo de 2026 en Boulder City, una localidad de Nevada situada al sureste de Las Vegas, por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras su ausencia en una audiencia, se dictó la orden judicial que continúa vigente.

Según el medio estadounidense, el caso previo había sido archivado bajo determinadas condiciones, entre ellas una orden de alejamiento y la obligación de no cometer nuevos delitos. Por su parte, el semanario alemán Focus informó que Michael tampoco se presentó a otra audiencia programada para el 30 de septiembre de 2026.

De vivir en un Tesla a instalarse en una carpa cerca del lago Mead

Los informes periodísticos describieron una serie de dificultades personales y legales que habrían llevado a Michael Graf a dejar su vivienda y adoptar un estilo de vida nómada en Nevada. Según la versión publicada por Focus, durante un período vivió en un Tesla y posteriormente se instaló en una carpa en las inmediaciones del lago Mead, al este de Las Vegas. En agosto de 2026, un incendio destruyó el campamento. Un mes después, sufrió un accidente automovilístico al chocar contra un burro salvaje. Si bien habría padecido heridas leves, el vehículo terminó con daños en la parte delantera.

Los videos recientes parecen haber sido grabados en los canales subterráneos de drenaje que atraviesan el valle de Las Vegas. Según el New York Post, estas estructuras fueron construidas a mediados de la década de 1970 para controlar las inundaciones y, con el paso del tiempo, algunas zonas comenzaron a ser utilizadas como refugio por personas sin hogar, incluso debajo del Strip, el sector conocido por sus hoteles y casinos.

Las estimaciones sobre la cantidad de personas que viven o circulan por esos túneles varían. Sin embargo, permanecer allí implica riesgos, especialmente durante las tormentas, ya que los canales están diseñados para evacuar grandes cantidades de agua. Al mismo tiempo, pueden funcionar como refugio frente a las olas de calor, porque las temperaturas subterráneas pueden ser inferiores a las de la superficie.

Visiblemente desmejorado físicamente, Michael Graf publicó más de cinco videos hablando directamente a cámara en su cuenta de Facebook en los últimos tres días.

La relación con Steffi Graf y la trayectoria histórica de la extenista

Michael Graf es el hermano menor de Steffi Graf, una de las figuras más importantes de la historia del tenis femenino. Su nombre alcanzó repercusión internacional por los episodios personales y judiciales que atraviesa, mientras que la carrera de su hermana quedó marcada por una serie de logros deportivos excepcionales.

El diario alemán Bild informó que Michael se divorció en 2012 de Elaine Marie Fuentes, madre de sus cuatro hijos. En 2023 contrajo matrimonio con la abogada Paulette Christine Deruelle, aunque esa relación terminó en el otoño de 2025. Tras la ruptura, habría puesto su casa en venta y se habría trasladado a una carpa junto al lago Mead.

Steffi Graf, por su parte, consiguió una marca histórica en 1988 al conquistar los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla de oro olímpica en un mismo año calendario, una hazaña conocida como el Golden Slam. Además, permaneció en el primer puesto del ranking mundial durante 377 semanas, el registro más alto en la historia de la Asociación de Tenis Femenino (WTA).