Sorpresa por la decisión de la Fórmula 1 con Argentina

La exhibicion de F1 que llega a la Argentina: cuándo es

La Fórmula 1 confirma su regreso a la Argentina, aunque no con carreras sino con una exhibición sin precedentes que promete cautivar a los fanáticos. El evento, que marca el inicio de una gira sudamericana, llega en un momento de renovado interés por la categoría en el país, impulsado por la reciente participación de Franco Colapinto la temporada pasada en el máximo certamen del automovilismo.

La muestra, que ya cautivó al público europeo y norteamericano, se prepara para su debut en Sudamérica con una propuesta que combina historia, tecnología y experiencias inmersivas. El evento promete ser un punto de encuentro para los apasionados del automovilismo que buscan conectar de cerca con la máxima categoría del deporte motor.

¿Cuándo es la exhibición de F1 en Argentina?

La exhibición oficial de Fórmula 1 abrirá sus puertas en el predio de Tecnópolis, ubicado en la provincia de Buenos Aires, desde el 22 de marzo hasta el 1° de junio de 2025. La muestra itinerante llega después de conquistar importantes plazas internacionales como Madrid, donde se convirtió en el espectáculo temporal más vendido durante 2023.

El recorrido comenzará con la sección "Érase una vez en la Fórmula 1", un espacio que fusiona fotografías inéditas con autos históricos y material fílmico nunca antes visto. Los visitantes podrán sumergirse en los momentos más emblemáticos de la categoría a través de una cuidada selección de artefactos y documentos históricos.

La experiencia continúa en el "Laboratorio de Diseño", donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer el funcionamiento interno de una fábrica de escudería. Este sector revela los secretos detrás del diseño y la fabricación de los monoplazas que compiten cada temporada en el campeonato mundial.

Los organizadores han dedicado un espacio especial denominado "Pilotos & Duelos", que repasa las historias de las figuras más destacadas desde 1950 hasta la actualidad. La muestra también incluye secciones dedicadas a momentos dramáticos del deporte, como "Héroes Caídos" y "Sobrevivientes", esta última centrada en el impactante accidente de Romain Grosjean en Bahréin 2020.

El punto culminante de la exhibición será "La Sala de Pit", un espacio que promete una experiencia cinematográfica inmersiva para revivir los momentos más destacados de la historia de la Fórmula 1. Esta instalación permitirá a los fanáticos sentirse parte de los momentos más emblemáticos de la categoría.

¿Cómo conseguir las entradas?

Los interesados en asistir a la exhibición pueden registrarse previamente en el sitio web oficial F1Exhibition.com/BuenosAires para acceder a la Preventa Fan. Esta modalidad asegura la posibilidad de adquirir las entradas antes de que salgan a la venta general, garantizando así la participación en este evento único.

El proceso de venta de entradas se desarrollará en tres etapas diferentes. La primera será la Preventa Santander American Express, que comenzará el 5 de febrero a las 10:00 AM y se extenderá por 72 horas. Posteriormente, se habilitará la Preventa Fan el 11 de febrero a las 10:00 AM, mientras que la venta general iniciará el 13 de febrero a las 10:00 AM.