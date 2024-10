Norris dice que necesita cambiar para estar al nivel de Verstappen

Lando Norris, piloto de la escudería McLaren, dijo el jueves que necesita hacer algunos cambios para poder pelear al mismo nivel que su rival de Red Bull y líder de la Fórmula Uno, el neerlandés Max Verstappen.

El piloto británico, segundo en la clasificación de pilotos, a 57 puntos de Verstappen a falta de cinco carreras, terminó cuarto en el Gran Premio de Estados Unidos del pasado fin de semana, con Verstappen tercero después de dos controvertidos choques en las curvas.

"Max es el mejor del mundo en ese estilo de defensa y ataque, y me enfrentaré al mejor del mundo, por lo tanto necesito estar a su nivel. Y no estoy a su nivel, es una pena decirlo, pero probablemente sea así, puedo aprender y mejorar", dijo a la televisión de F1 en el Gran Premio de la Ciudad de México.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En declaraciones a periodistas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el británico dijo que necesitaba adaptarse un poco más ante un rival cuya única tarea era terminar por delante de él en lugar de ir a por la victoria.

"Me divertí mucho y respeté la batalla que tuvimos, pero él terminó ganando y yo necesito vencerlo. Hay algunas pequeñas cosas que necesito cambiar, pero no necesito cambiar todo mi enfoque, haré los cambios que necesite hacer, ya sea ser más agresivo a veces o menos agresivo, o lo que sea", aclaró.

Norris, que partió desde la pole position, perdió ante Verstappen en la primera curva, mientras que los dos Ferrari también lo superaron para finalizar la carrera en el uno-dos.

El británico recibió una penalización de cinco segundos por salirse de la pista y obtener ventaja al adelantar a Verstappen a cuatro vueltas del final, aunque el piloto neerlandés también se fue largo al defenderse.

McLaren ha solicitado el derecho de revisión sobre este asunto.

"No he hablado con Max, creo que hizo lo que creyó que era correcto y yo hice lo que creí que era correcto. Sigo sin estar de acuerdo, y creo que como equipo seguimos sin estar de acuerdo, creo que la mayoría de la gente que vio la carrera no está de acuerdo con la penalización que me dieron", apuntó el piloto de 24 años.

Con información de Reuters