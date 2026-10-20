GP de los Estados Unidos: cuáles son los desafíos que tendrá Franco Colapinto en el Circuito de las Américas

Franco Colapinto volverá a las pistas este fin de semana por la disputa de la decimoctava fecha de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Estados Unidos, a disputarse en el mítico Circuito de las Américas. Sin dudas, será una fecha clave para el pilarense, que acumula tres fechas consecutivas fuera de los puntos desde su accidente con Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú, aunque será un desafío en sí mismo llegar a los puntos.

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Tras su retiro en el pasado GP de Singapur, el piloto argentino había señalado que el trazado de Austin podía llegar a favorecer al A526, aunque hay aspectos que deben pulirse para tener un rendimiento óptimo en la pista. Ubicado en Texas, este circuito combina curvas rápidas con sectores técnicos que pondrán a prueba a Colapinto, quien ya ha mostrado un buen nivel en este destino con el FW46 de Williams en 2024.

De hecho, el pilarense terminó décimo en aquella oportunidad y le sacó todo el potencial a ese coche, algo que buscará repetir en esta ocasión con el Alpine, que tendrá un verdadero desafío con el desnivel de la pista. Y es que el A526 ha mostrado tener problemas de equilibrio en toda la gira asiática, por lo que las zonas con desnivel podrían llegar a generar algún inconveniente en el manejo en caso de no haberse solucionado ese detalle.

Esto se debe principalmente a que COTA, como se conoce a este trazado en la jerga fierrera, es exigente en velocidad y estabilidad, además de que cuenta con una extensa recta y curvas con cambio de dirección. En este sentido, otro factor a considerar será la degradación de los neumáticos que, aunque no se espera que el calor sea tan abrasivo como en otras citas del año, la estrategia podría ser importante para llegar a los puntos.

La pista en sí tiene una extensión de 5513 kilómetros con 20 curvas en total, por lo que los coches deberán realizar 56 vueltas para completar el kilometraje exigido por la máxima categoría. Eso sí, el hecho de que no haya sprint hace que Colapinto disponga de tres sesiones de prácticas libres, de manera tal que podrá desarrollar el coche a lo largo del fin de semana para encontrar la puesta a punto óptima para la clasificación y la carrera.

La F1 volverá este fin de semana en Austin.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: