El Kun Agüero, caliente con hinchas de Real Madrid vs. Barcelona: "Ya quisieras"

El Kun Agüero, ex Barcelona, tuvo varios cruces calientes con hinchas de Real Madrid en las redes sociales en pleno clásico por LaLiga de España.

Sergio "El Kun" Agüero tuvo un picante cruce con hinchas de Real Madrid en pleno clásico por LaLiga, en el que el local derrotó por 3-1 a Barcelona. El exdelantero del "Barça" y de la Selección Argentina se enojó con algunos fanáticos del archirrival histórico.

En medio del partido por la fecha 9 en el Estadio Santiago Bernabéu, el exatacante se despachó con algunos mensajes polémicos a través de su cuenta oficial de Twitter (@aguerosergiokun). Incluso, el ex Independiente interactuó con ciertos seguidores del "Merengue" que lo cargaban por el resultado final.

El Kun Agüero, contra hinchas de Real Madrid en pleno clásico ante Barcelona

Cuando el partido ya estaba en el entretiempo, con la ventaja de 2-0 para el dueño de casa, el exfutbolista posteó: "Soy del Barcelona siempre, ¿y cuál es? Vamos Barcelona". Allí fue cuando un fan de "La Casa Blanca" le respondió "no digas tonterías, macho", por lo que el crack citó esas palabras y reaccionó con un "aguante el Barça. Tomá, macho".

Más tarde, un usuario le contestó: "¿Y a quién le interesa?". Sin quedarse callado, Sergio replicó esas palabras en su perfil y le preguntó: "¿Y para qué contestas entonces? Jeee". Por último, otro hincha se burló de él y le comentó: "Ánimo Kunsito, nunca podrás superar que no jugases en el Real Madrid". Y Agüero cerró contra él: "Jeee, ya quisieras que eso haya pasado, aguante el Barça".

Los picantes cruces del Kun Agüero con hinchas de Real Madrid en las redes.

Los números del Kun Agüero en Barcelona

Con apenas cuatro meses como "Blaugrana" entre agosto y diciembre de 2021, el exdelantero sólo disputó 5 partidos oficiales con 1 gol, precisamente el último de su carrera, a Real Madrid en el Estadio Camp Nou. Más allá de su poca participación con esos colores, el argentino le tomó un cariño especial al club catalán.

El retiro de Agüero en Barcelona

A finales de 2021, el exdeportista debió decirle adiós al alto rendimiento como consecuencia de una arritmia cardíaca que puso en riesgo su salud. Por lo tanto, convocó a una conferencia de prensa en el Camp Nou y, llorando, le comunicó al mundo que abandonaba la actividad profesional: "Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y bueno, tomé la decisión hace una semana".

"Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha", se lamentó el ex Atlético de Madrid. Y cerró en aquel entonces: "Estoy muy orgulloso con mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol desde que tenía 5 años, mi sueño era jugar en la Primera División y no pensaba que iba a llegar a Europa".