Extraño pedido a la Premier League por el uso de un águila, en medio de la posible sancion a Manchester City

Un grupo defensor de los derechos de los animales pidió al Crystal Palace que deje de exhibir a Phoenix, su águila. Los motivos del reclamo que abre otro debate en la Premier League por el uso de animales.

La Premier League sumó una controversia fuera de la cancha: un grupo defensor de los derechos de los animales le pidió al Crystal Palace que deje de utilizar a Phoenix, su águila calva, en las presentaciones previas a los partidos en Selhurst Park. La organización sostiene que el ruido y las multitudes pueden afectar al animal.

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Qué le pidió PETA al Crystal Palace por su águila

La entidad PETA, protectora de animales, envió una carta a Sharon Lacey, directora ejecutiva del club londinense, para solicitar el retiro inmediato de Phoenix de las actividades de los días de partido. Su planteo va más allá de suspender una presentación: busca que la institución se comprometa a no volver a utilizar animales vivos como mascotas.

Según la información publicada por BBC Sport, PETA considera que un estadio iluminado y lleno de hinchas ruidosos no es un entorno adecuado para el ave. La organización advierte sobre posibles episodios de miedo, desorientación y pánico.

El destinatario del pedido es el Crystal Palace, no la conducción de la Premier League. Tampoco se trata de una sanción anunciada por el campeonato, sino de un reclamo dirigido a uno de sus participantes.

Por qué cuestionan la presencia de Phoenix en Selhurst Park

El argumento central de PETA es que las aves silvestres necesitan desarrollar sus conductas naturales y que, en libertad, evitarían la proximidad de las personas. Desde esa perspectiva, utilizarlas para entretener al público puede generar frustración y estrés.

La doctora Carys Bennett, responsable de proyectos corporativos de la organización, remarcó que el club ya dispone de una alternativa: Pete the Eagle, la mascota representada por una persona disfrazada. Para la entidad, esa figura permite animar las tribunas sin recurrir a un animal vivo.

La crítica apunta así a distinguir la identidad del equipo de la utilización de un ejemplar real. PETA no solicita que el Crystal Palace abandone su apodo ni sus símbolos, sino que modifique una práctica de sus espectáculos previos.

La historia del águila del Crystal Palace y los antecedentes de riesgo

El club adoptó el apodo de Eagles en 1973, pero la presencia de una rapaz viva en los partidos comenzó en 2010. Kayla cumplió ese papel durante una década, hasta su muerte en 2020.

Phoenix fue presentada en agosto de 2024, durante un encuentro frente a West Ham. Según el archivo base, vive en la Eagle Heights Wildlife Foundation, en Kent, y fue entrenada desde pequeña para participar de estas actividades.

Para respaldar su reclamo, PETA citó incidentes con animales utilizados como mascotas deportivas: choques contra paredes o cristales y situaciones en las que aves se posaron sobre espectadores y les provocaron lesiones. Esos antecedentes no deben confundirse con episodios sufridos por Phoenix.

También existe un caso directamente vinculado con el Palace. En 2017, un simpatizante de Charlton Athletic fue declarado culpable de intentar golpear a Kayla durante un partido de la Copa de la Liga disputado en 2015, según recordó BBC Sport.

Qué se sabe de la respuesta del club

En la cobertura consultada no figura una respuesta pública del Crystal Palace al pedido. BBC Sport informó que había contactado a la institución para conocer su posición.

El documento base también señala que los sobrevuelos previstos para Phoenix fueron suspendidos durante la temporada, sin precisiones oficiales sobre las razones. Esa información no permite afirmar que el club haya aceptado el reclamo de PETA ni que exista una decisión definitiva de retirar al ave.

Por ahora, lo confirmado es la solicitud de la organización y los argumentos que presentó. La eventual continuidad de Phoenix en las actividades del estadio sigue siendo una cuestión distinta de la tradición y los símbolos del equipo.