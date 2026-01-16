Planes de expansión de Wimbledon vuelven a tribunales británicos para nueva batalla legal

Wimbledon - All England Lawn Tennis & Croquet Club

‍Los planes de Wimbledon para ampliar las instalaciones en las que se juega ‍el torneo de ⁠tenis de Grand Slam más antiguo y prestigioso del mundo volvieron a los tribunales el viernes, mientras los activistas intentan de nuevo bloquear el proyecto .

El All England Lawn Tennis and Croquet Club quiere triplicar el tamaño de su recinto principal, sede del campeonato desde 1877, ‌en un proyecto de 200 millones ⁠de libras esterlinas (267,9 millones ⁠de dólares) que incluiría 39 pistas nuevas.

Los planes del AELTC de remodelar un antiguo campo de ‍golf de su propiedad cuentan con el apoyo de varios jugadores ⁠destacados y de algunos ‌residentes locales.

Sin embargo, el grupo de campaña Save Wimbledon Park, que emprendió acciones legales para impugnar el permiso de obras, argumenta que el terreno está sujeto a un ‌fideicomiso ‌estatutario, lo que significa que debe conservarse para el recreo público.

El AELTC solicitó a la Corte Superior de Londres que dictamine que el terreno no está ​sujeto a tal fideicomiso, y sus abogados dicen que nunca se ha usado para fines recreativos públicos.

Decenas de simpatizantes de Save Wimbledon Park se reunieron delante del tribunal antes de la vista, entre ellos dos mujeres disfrazadas de ‍pelotas de tenis con carteles.

Los planes de expansión estuvieron en el centro de otro caso el pasado verano boreal, cuando Save Wimbledon Park desafió el permiso de planificación aprobado por la ​Autoridad del Gran Londres en 2024.

Save Wimbledon Park argumentó en ese caso que no se tuvieron ​debidamente en cuenta las restricciones a la reurbanización de los terrenos. El recurso ⁠fue desestimado, pero el grupo obtuvo permiso para recurrir la sentencia.

(1 dólar = 0,7464 libras)

Con información de Reuters