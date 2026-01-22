Hinchas del Brujas que imitaban a Borat son encarcelados en Kazajistán

Hinchas del Brujas en las gradas tras el partido de la Liga de Campeones ante Kairat

‍Un grupo de hinchas del Club Brujas que vistieron los "mankinis" que hizo famosos Borat, ‍durante el partido ⁠de Liga de Campeones de su equipo contra el Kairat Almaty el martes, fueron encarcelados en Kazajistán durante cinco días por faltar al respeto, informó el jueves la prensa belga.

Los simpatizantes fueron detenidos en las gradas del Astana Arena en bañador, el mismo que lució el actor y cómico ‌inglés Sacha Baron Cohen en su ⁠película: "¡Borat! Cultural Learnings of ⁠America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan", en la que se burla de Kazajistán y Estados ‍Unidos.

Más de 500 seguidores del Club Brujas hicieron un viaje de casi ⁠6.000 km para ver el ‌partido del martes, en el que los tres hinchas en cuestión se sacaron la ropa hasta quedar con el diminuto traje verde antes de que se los llevara la ‌policía.

"Tres hombres ‌cometieron actos durante un partido de fútbol que mostraron falta de respeto y alteraron el orden público", dijo la policía de Astana, de acuerdo a la prensa ​belga. "Los agentes de policía detuvieron a tres aficionados extranjeros y los llevaron a una comisaría".

Fueron condenados el miércoles a cinco días de cárcel.

La interpretación de Borat por Baron Cohen, un periodista ficticio del antiguo Estado soviético, juega con los estereotipos que ‍tienen los occidentales sobre el país centroasiático, a la vez que satiriza a Estados Unidos, donde Borat intenta engañar a políticos y otras personas para que se comprometan.

La película de 2006 causó furor ​en Kazajistán, donde las autoridades desaconsejaron su proyección y amenazaron con emprender acciones legales por lo que ​consideraban un insulto a su carácter nacional.

Pero para una segunda película en 2020, el país ⁠adoptó el eslogan de Borat "¡Very Nice!" para intentar promover el turismo.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo. Editado en español por Javier leira)