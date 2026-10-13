Estuvo cerca de perder la pierna, no jugó por varios meses y ahora sueña con ser el goleador en Argentina

Junior Marabel estuvo un año sin jugar tras un accidente que casi le cuesta una pierna. Hoy brilla en Sarmiento de Junín y sueña con ser goleador del Clausura.

A los 12 años, Junior Marabel escuchó de un médico una frase que pudo haber cambiado para siempre su vida: corría el riesgo de perder una pierna o no volver a caminar. Un accidente doméstico lo obligó a pasar un año lejos de las canchas y puso en duda su futuro como futbolista. Hoy, a los 28, el delantero paraguayo atraviesa un presente muy diferente, ya que es una de las figuras del Torneo Clausura, convirtió ocho goles con Sarmiento y sueña con terminar el campeonato en lo más alto de la tabla de artilleros.

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La historia de Marabel tiene una marca que lo acompaña desde la infancia. Mientras daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Capiatá, en Paraguay, sufrió un accidente con una motocicleta que le provocó una herida profunda en el gemelo.

“Un fierro me atravesó el gemelo, el corte era gigante”, recordó el atacante en una entrevista con el diario La Nación. Al llegar al hospital, recibió un diagnóstico que lo enfrentó a dos posibilidades dramáticas: perder la pierna o no volver a caminar.

La lesión fue tan grave que necesitó una cirugía con 27 puntos de sutura. Desde entonces, ese número se convirtió en mucho más que una cifra para él: lo adoptó como dorsal y procura llevarlo en cada club al que llega. “Por la profundidad de la herida pasé un año sin jugar. Gracias a Dios, la vida me dio otra oportunidad y estoy aprovechando al máximo todos los días”, contó Marabel a La Nación.

Foto: @junior_marabel.27

Un año sin jugar y la lucha por volver al fútbol

La recuperación estuvo lejos de ser sencilla. El delantero recordó que llegó a pensar muchas veces en abandonar el fútbol, especialmente cuando empezó la rehabilitación y los especialistas le advirtieron que su regreso no estaba garantizado.

“Al menos diez veces pensé en dejar todo, se me vino el mundo abajo”, relató. Según explicó, un especialista le había señalado que tenía un 50% de posibilidades de volver a jugar y que probablemente necesitaría algún tipo de apoyo ortopédico. El músculo se había acortado y no podía mover la pierna con normalidad. Sin embargo, Marabel decidió insistir. El proceso de recuperación le permitió regresar a las canchas y retomar una carrera que había quedado en suspenso cuando todavía era un chico.

Su debut profesional llegó en 2017. Después de convertir ocho goles en 22 partidos, dio el salto a Cerro Porteño, aunque allí no logró continuidad: disputó apenas cuatro encuentros y no marcó goles. La experiencia fue otro obstáculo en un camino que ya había exigido una enorme fortaleza personal.

De Paraguay a la Argentina: el recorrido de Marabel

El delantero pasó por varios equipos antes de consolidarse en el fútbol argentino. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Capiatá, Cerro Porteño, 12 de Octubre, Guaireña y General Caballero, además de jugar en Unión de Santa Fe, Palestino de Chile y Sarmiento de Junín.

Marabel festejando uno de los 22 goles en 83 partidos en Palestino, en Chile.

Su llegada a la Argentina se produjo en 2022, cuando Unión adquirió el 60% de su pase por una cifra cercana a los 600.000 dólares. El estreno fue prometedor: convirtió sobre el cierre para darle al equipo santafesino una victoria por 2-1 ante Vélez. Sin embargo, una distensión en la rodilla derecha le impidió encontrar regularidad y terminó su etapa con dos tantos en 31 presentaciones.

La recuperación futbolística llegó en Chile. Con Palestino convirtió 22 goles en 83 partidos, entre competencias locales e internacionales, incluidas la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Ese rendimiento le permitió relanzar su carrera y encontrar en Sarmiento un nuevo escenario para dar otro salto.

El desafío ante River y una ilusión que sigue vigente

El cruce con el Millonario será una prueba importante para Sarmiento y para las aspiraciones personales del atacante. Marabel sabe que enfrente tendrá un equipo con futbolistas de jerarquía, pero confía en la fortaleza que el Verde mostró como local.

“River tiene jugadores de muchísima jerarquía, pero tampoco será fácil para ellos. De local venimos muy bien y vamos a hacer todo para seguir así”, afirmó en la entrevista con La Nación. El sueño de ser goleador no es el único que mantiene vivo. Marabel también espera volver a vestir la camiseta de Paraguay. En 2018 recibió su primera citación internacional para la selección Sub 21 y sumó minutos en un amistoso frente a Países Bajos, pero desde entonces no volvió a jugar con el combinado nacional.

“Es un sueño que quiero cumplir y sé que en algún momento se va a dar. Mientras tanto, trabajo y trato de rendir en mi club para que llegue esa oportunidad”, aseguró. A los 28 años, el delantero busca convertir su buen momento en Sarmiento en un nuevo punto de partida. El chico que pasó un año sin jugar y llegó a temer que no volvería a caminar hoy persigue dos objetivos deportivos: terminar el Clausura entre los máximos goleadores y ganarse otra oportunidad en la Selección de Paraguay.