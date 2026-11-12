Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza definirán este jueves 12 de noviembre al campeón de la Supercopa Argentina 2025, el último de los títulos pendientes del fútbol argentino del año pasado. Antes de comenzar su participación en los playoffs del Torneo Clausura 2026, la 'Lepra mendocina' se medirá contra el 'Pincha' (que, si bien no clasificó en el torneo local, jugará la final de la Copa Libertadores el 28 ante Palmeiras) por un nuevo campeonato nacional.

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Por eso, en esta nota te contamos todo lo que tenés que saber del cruce entre el cuadro mendocino y el conjunto platense: a qué hora se juega, cuál es la sede del encuentro y cómo ver en vivo.

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina 2025: hora, formaciones y cómo ver en vivo

El partido para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2025 se jugará en el Estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba a partir de las 20 horas. El árbitro designado es Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Cómo ver Estudiantes vs Independiente Rivadavia por TV y on line

La final entre el 'Pincha' y la 'Lepra mendocina' se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal ESPN Premium. También estará disponible vía streaming en Disney+ Premium.

Las posibles formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia para la Supercopa Argentina

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. Alexander Medina. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira, Matías Reali, Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Este jueves se definirá al nuevo campeón de la Supercopa Argentina.

Por qué Estudiantes e Independiente Rivadavia juegan la Supercopa Argentina

La Supercopa Argentina enfrenta al campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia, que le ganó la final a Argentinos Juniors) con el ganador del Trofeo de Campeones (en este caso Estudiantes, que hizo lo propio contra Platense). De esta manera, la clasificación se define a partir de los títulos obtenidos en esas dos competencias: por un lado, el equipo que se consagra en el certamen federal y, por el otro, el que gana el Trofeo de Campeones, que reúne a los campeones de los torneos de la Liga Profesional (Apertura y Clausura).

El historial de campeones de la Supercopa Argentina