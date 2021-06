La reacción del Pollo Vignolo tras una chicana de Seba Domínguez: "Me hacen calentar"

El conductor expresó su ilusión por el nivel de la Selección, pero el ex defensor de Vélez quiso ponerle un freno con una chicana que no cayó bien.

El partido de la Selección Argentina contra Bolivia dejó sentimientos encontrados en ESPN F90. Por un lado, un sector encabezado por Sebastián 'El Pollo' Vignolo expresó su ilusión por el nivel del equipo, aunque todavía con reparos para el entrenador. Y por otro, Sebastián Domínguez y Daniel Arcucci pidieron no subestimar a los posibles rivales de la albiceleste y bajar el entusiasmo de sus compañeros. Al conductor no le gustó el planteo y lo hizo saber.

"Yo todavía no se donde estamos parados. Lo voy a saber a partir del sábado. Creo que al entrenador hay que evaluarlo. Por supuesto. La Selección Argentina no está tan mal, creo que hay cosas muy buenas, hay seleccionados que han involucionado, Uruguay, Paraguay. A nivel continental estamos debajo de Brasil, pero mejor que Uruguay", analizó El Pollo Vignolo, mientras era escuchado por sus compañeros.

En ese momento, Seba Domínguez quiso frenarlo y le deslizó una analogía para ridiculizar las palabras de Vignolo: "Llegamos mejor a los cuartos de final pero le estas tocando los bigotes al león diciendo que ya no muerde más".

"Bueno, ustedes tampoco me la van a bajar así. Es increíble, cuando te mostrás un poco más conciliador vienen y me hacen calentar, me están haciendo calentar", contestó, picante, el Pollo Vignolo. En seguida, el ex jugador de Vélez quiso apaciguar al conductor y bajó un tono de su respuesta. "Te puedo decir lo que pienso, que soy el más nuevo de todos. Llegamos a un nivel de exposición todos nosotros que a veces tratamos de conciliar para no generar más lío del que ya hay cuando hay un lío grande", lanzó Domínguez, y lo resumió en que "en el fondo, todos queremos que a la Selección le vaya bien y tratamos de buscar lo positivo".

Frente al partido que se le viene a la Selección Argentina contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, el Pollo Vignolo no dudó en poner en duda la continuidad del técnico en el caso de darse un resultado adverso: "No creo que sea muy fácil resistir, viendo como llega Scaloni, si Argentina no le va bien el próximo sábado. Es un pálpito. Así como te digo que muchos se aferran en ganar la Copa América. Es un ancla en medio de un río revuelto".

Argentina venció a Bolivia y confirmó el primer lugar de su grupo

El conjunto que dirige Lionel Scaloni enfrentó a Bolivia por la Copa América 2021. En el último partido de la primera ronda, la Selección Argentina le ganó al conjunto del altiplano y quedó primero en el grupo y su rival será Ecuador, que dirige Gustavo Alfaro. Venció 4-1 con goles de Alejandro Gómez, un doblete de Messi y otro de Lautaro Martinez. Saavedra descontó para Bolivia.