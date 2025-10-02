Espanyol vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

El duelo entre Espanyol y Betis correspondiente a la fecha 8 se disputará en el el Cornellá-El Prat desde las 13:30 (hora Argentina), el domingo 5 de octubre.

Así llegan Espanyol y Betis

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

En su visita anterior, Espanyol empató por 0 con Girona. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció en casa a Osasuna por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 6 en su arco.

La victoria fuera de casa no se viene dando para Betis. Tan solo ha llegado a igualar en los 3 partidos jugados como visitante.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Betis.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 12 puntos (3 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 6 Betis 12 7 3 3 1 4 7 Espanyol 12 7 3 3 1 1

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 9: vs Villarreal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Betis, según país