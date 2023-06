Ona Batlle fichará por el Barcelona procedente del Manchester United

La defensa española del Manchester United Ona Batlle fichará por el Barcelona cuando finalice su contrato a finales de junio, anunciaron este lunes ambos clubes.

La jugadora de 24 años ha firmado un acuerdo por tres años, regresando a la que fue su casa en las primeras etapas de su carrera.

"Tengo mucha más experiencia de cuando me fui. He estado viajando, incluso a Inglaterra, donde he sido muy feliz, pero estoy muy contenta de poder volver y seguir aquí mi carrera. Me dejaré la piel y disfrutaré, que es lo más importante", dijo Batlle al sitio web del Barça.

Batlle llegó al United en julio de 2020 procedente del Levante y disputó 77 partidos con el equipo de la Superliga Femenina inglesa (Women's Super League, WSL), en los que marcó tres goles.

Fue una pieza clave de la campaña más reciente del United, en la que se clasificó para la Liga de Campeones por primera vez, alcanzó la final de la Copa FA femenina y terminó con la mayor suma de puntos de la historia del club en la liga (56).

Batlle ha sido internacional con España en casi 30 ocasiones, habiendo debutado en mayo de 2019 en un amistoso contra Camerún.

Participó en la Eurocopa de 2022, en la que España fue eliminada por la anfitriona y a la postre campeona Inglaterra en cuartos de final.

Con información de Reuters