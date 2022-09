Escándalo en España: 15 jugadoras de fútbol se niegan a ser convocadas por diferencias con el DT

Un grupo de futbolistas españolas expresó las discrepancias que atraviesan al grupo y al DT, Jorge Vilda. Abogan por la profesionalidad y el futuro del fútbol femenino.

La Selección Femenina de España fue noticia en las últimas horas luego de que cerca de 15 futbolistas tomaran la decisión de no asistir a la última convocatoria mostrando sus diferencias con el entrenador, Jorge Vilda. No es la primera vez que este hecho se da en dicha selección ya que había ocurrido algo similar, en relación a discrepancias con el seleccionador de turno, Ignacio Quereda, en 1996 y 2015. En la primera queja, continuó en el cargo pero años después, tras un nuevo comunicado, dio un paso al costado y le dejó su lugar al DT actual.

“Por el presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la Selección Española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, está afectando de forma importante mi estado emocional y por lo tanto a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por ese motivo, solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”, señalaron las futbolistas en el comunicado enviado y hecho público por la Cadena SER.

El mensaje se da en la previa a la entrega de la lista del seleccionador Vilda para el choque del próximo 7 de octubre, entre España y Suecia, que se jugará en Córdoba. “Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto”, sentencian en el comunicado común enviado por correo electrónico a la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El deterioro de las relaciones entre el entrenador y las jugadoras ya lleva tiempo. Entre las razones del desgaste se mencionan el contacto en las concentraciones, las formas para dirigirse a las jugadoras y la forma de ser del técnico madrileño. Al mismo tiempo, no comparten la idea y su mecánica de trabajo. Distintos medios del país, como Mundo Deportivo, señalaron que el ambiente en la última concentración -el pasado mes de septiembre- “fue irrespirable” y sostuvieron que el aire “se podía cortar con un cuchillo” algo que, lógicamente, perjudicó y repercutió en todo el grupo.

Más allá de esto, el comunicado de las jugadoras habla de afecciones en el estado emocional y de salud por lo que se deja entrever que podría haber algo más detrás. “Han llegado todos los correos en muy pocos minutos, no he hablado con ninguna. Entendemos que no tenemos que hablar, hemos tomado nota y lanzado el comunicado”, manifestó la directora de fútbol femenino de la RFEF, Ana Álvarez, en diálogo con medios españoles.

“Es muy grave, tan grave que ha sobrepasado una barrera”, lanzó. Además informó que, hace algunas semanas, se reunieron con el presidente y le transmitieron su opinión sobre “no estar en línea” con el DT. Y sentenció duramente: “Tenemos claro el lugar de cada uno. Ellas se tienen que dedicar a jugar y Jorge Vilda a entrenar. Nosotros a gestionar. Hay que entender la cadena de mando, por encima de todo hay un escudo que es lo más grande”.

En el comunicado oficial publicado por la RFEF, sostienen que las jugadoras señaladas "renuncian a la Selección Nacional de España" y que, frente a esto, la federación "no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entran dentro de sus competencias".

Por otro lado, remarcan que no se admitirá "ningún tipo de presión" y suman que las "maniobras" en cuestión están "alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del deporte", generando un efecto nocivo. Mientras que, por otro lado, señalan que el no acudir a un llamado a la selección es calificado como "una infracción muy grave" que puede acarrear sanciones de entre dos y cinco años de inhabilitación. Si bien la RFEF, en el comunicado, "quiere dejar en claro que no las llevará a este extremo ni las presionará", concluyen avisando que no convocarán a las futbolistas "que no desean" vestir la camiseta.

El comunicado público de las jugadoras españolas

Frente a los dichos dirigenciales, las jugadoras de la Selección hicieron público un fuerte comunicado con el objetivo de esclarecer los puntos del ya calificado "Caso Vilda". En un extenso mensaje, "lamentan" que la RFEF haya hecho pública "de forma parcial e interesada" el correo electrónico que se hizo viral ya que se trata de una comunicación privada que las afecta ya que se trata de la intimidad de cada una y de todo el grupo. "Comunicación de la que, por cierto, no hemos recibido respuesta en forma", apuntan.

Por otro lado, aclaran que no han renunciado a la Selección Española -tal como señalan desde la federación en un comunicado- y sostienen que "hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable" con la camiseta del seleccionado nacional. Mientras que, en relación a la carta principal, remarcan: "Solicitamos (...) no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección que podrían derivar en indeseables lesiones".

A su vez, las futbolistas españolas señalan que si se quiere llevar adelante "un proyecto profesional" deben cuidarse todos los aspectos para mejorar rendimientos y cuidar al grupo. "Deseamos lo mejor para la RFEF, la Selección Femenina y para nosotras en particular, sin entrar en guerras públicas", avisan. Más allá de los dichos desde la máxima entidad reguladora del fútbol en España, aclararon: "Nunca hemos pedido el cese del seleccionador como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo pero sí expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo".

Sobre el cierre del comunicado, remarcando que su interés pasa principalmente por seguir construyendo algo importante en el fútbol femenino, sostienen: "Lamentamos que en el contexto del deporte tengamos que llegar a este extremo, como por desgracia ha sucedido en otras selecciones y otros deportes históricamente a nivel mundial, para conseguir avanzar en un proyecto profesional potente y ambicioso para el presente y para futuras generaciones".

El mensaje de Alexia Putellas, Balón de Oro Femenino: