El Barça no podrá volver aún al Camp Nou tras la denegación del permiso

ters) -El Barcelona informó que su solicitud de licencia para regresar al Camp Nou para el partido de LaLiga del domingo contra la Real Sociedad ha sido denegada, y el ayuntamiento ha destacado los problemas de seguridad del renovado recinto.

El Barça esperaba volver a un Camp Nou con aforo reducido a 27.000 espectadores, pero no ha obtenido los permisos necesarios del Ayuntamiento de Barcelona.

En su lugar, el Barça disputará el partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, donde jugó durante las temporadas 2023-24 y 2024-25, ya que las reformas del Camp Nou llevan nueve meses de retraso.

"Hemos detectado elementos que afectan a la seguridad (...). Hay que arreglar esos elementos para que las personas que vayan al estadio lo hagan con total seguridad", dijo el jefe de Protección Civil, Sebastià Massagué, en una reunión del ayuntamiento.

El Barça tuvo que empezar su campaña de LaLiga en casa, en el Estadi Johan Cruyff, su complejo de entrenamientos, donde solo 6.000 aficionados asistieron a su partido contra el Valencia el 14 de septiembre, después de que un concierto de Post Malone dejara el césped del Lluís Companys en malas condiciones.

"El Club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy", dijo el Barça en un comunicado.

El viernes, el club catalán también anunció que su partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain el 1 de octubre también tendría lugar en el Lluís Companys.

El Barça es segundo en LaLiga, a cinco puntos del líder, el Real Madrid, pero ha jugado un partido menos.

