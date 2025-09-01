Alexis Sánchez firma con el Sevilla por una temporada tras rescindir contrato con Udinese

Foto de archivo del delantero Alexis Sanchez en un partido de Udinese ante Atalanta por la Serie A

El delantero chileno Alexis Sánchez continuará su carrera en el Sevilla, informó el lunes el club español, tras rescindir el contrato que lo vinculaba con Udinese.

"El Sevilla FC y Udinese Calcio han alcanzado un acuerdo para la llegada, por una temporada, al conjunto sevillista del delantero chileno Alexis Sánchez", dijo el club español en un comunicado, en el que no dio a conocer los detalles financieros de la operación.

"Con una trayectoria al alcance de muy pocos y tras pasar por buena parte de los clubes más importantes del panorama futbolístico, Alexis llega a Nervión para aportar su experiencia y su olfato goleador", agregó.

Sánchez, de 36 años, vuelve al fútbol español tras un exitoso paso por el Barcelona, donde ganó una edición de la liga española, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una edición del Mundial de Clubes.

"Gracias, Niño Maravilla. Alexis Sánchez y el Udinese separan sus caminos. El club y la leyenda del club han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo", había dicho antes Udinese.

El atacante, bicampeón de América con la selección de Chile, también sumó títulos en su paso por Colo Colo, River Plate, Arsenal e Inter.

