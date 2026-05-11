EN VIVO: 0-0: Belgrano y su duelo por la llave 3 del Apertura

La previa del encuentro entre Belgrano y Unión por Torneo Apertura 2026 :

Belgrano y el Tatengue se juegan hoy su última oportunidad de continuar en el torneo del Apertura. El duelo se disputa en Gigante de Alberdi, a partir de las 19:00 (hora Argentina).

El árbitro Andrés Merlos fue el encargado de supervisar el juego en Gigante de Alberdi.

Formación de Belgrano hoy

El entrenador Ricardo Zielinski dispuso una formación 4-5-1 con Thiago Cardozo defendiendo el arco; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle como zagueros; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli en el centro del campo; con Nicolás Fernández como atacantes.

Formación de Unión hoy

Por su parte, Leonardo Madelón salió a jugar con un esquema 4-4-2, con el arquero Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco como defensores; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello como centrocampistas; y Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona como delanteros.