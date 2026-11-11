El emotivo gesto del Tenerife con la hija de Jesús de Miguel, el futbolista que falleció durante un partido

Tenerife anunció que se hará cargo de la hija del fallecido Jesús de Miguel: "No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa".

La muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que falleció tras sufrir un choque durante un partido de fútbol, provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. En medio del dolor por la pérdida del atacante de 30 años, la institución que milita en la segunda división de España tuvo un gesto conmovedor con sus seres queridos: anunció que se hará cargo de acompañar y apadrinar a Carla, su hija de apenas un año, hasta que cumpla la mayoría de edad.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa fue comunicada por Rayco García, máximo accionista del cuadro de Canarias, durante el homenaje que se realizó este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Frente a familiares, compañeros e hinchas, el dirigente aseguró que la pequeña contará con el respaldo del club: "Carla, la hija de nuestro Demi, jamás va a estar sola", aseguró.

El emotivo gesto del Tenerife con la hija de Jesús de Miguel

En una tarde marcada por la emoción, García resaltó que el Tenerife acompañará a la niña de apenas un año y a su madre hasta que cumpla la mayoría de edad. "Nos vamos a ocupar de que cuando sea grande sepa quién es su padre y se sienta orgullosa de que defendió los colores del Tenerife. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa".

Además, el máximo accionista dejó en claro que el compromiso de la institución no se limitará a un acompañamiento simbólico, sino que buscarán garantizarle a la niña el apoyo necesario durante su crecimiento.

Rayco García, dueño del Tenerife, durante el homenaje a Jesús de Miguel realizado el sábado.

El director ejecutivo del Tenerife, Antonio Manuel Porro Granados, también respaldó públicamente la iniciativa y manifestó que el club brindará toda la ayuda que esté a su alcance para acompañar a la familia del futbolista, incluso por encima de las responsabilidades legales que le correspondan.

"Lo mejor que podemos hacer por nuestro Demi es cuidar a su familia y su legado", había resumido García durante el homenaje, en referencia al compromiso que asumió la institución tras la muerte del delantero.

Por su parte, Enric Gallego, capitán del equipo, también tomó la palabra para recordar a su compañero y transmitirles su apoyo a los familiares. "No estáis solos. Aquí tenéis una familia", expresó el futbolista, en un mensaje que sintetizó el acompañamiento que el Tenerife pretende mantener con los seres queridos de Jesús de Miguel.

El momento del choque que derivó en la muerte de Jesús de Miguel en España

El delantero de 30 años chocó violentamente contra el guardameta durante el encuentro cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en mitad de cancha, luego de un pase largo desde su propia área. En el círculo central, Owono buscó despejar la pelota con un salto acrobático y terminó impactando de lleno con su rodilla en el pecho del atacante, quien sufrió un paro cardíaco. Instantáneamente, De Miguel se desvaneció y causó conmoción tanto dentro como fuera del campo.

Los propios rivales, desesperados, pidieron atención inmediata. Jesús de Miguel fue reanimado rápidamente y trasladado a un hospital en el que falleció horas después de permanecer internado en terapia intensiva. Por supuesto, la noticia causó conmoción a nivel mundial en el fútbol y varias estrellas no tardaron en dejar sus sentidos mensajes para la familia del hombre del Tenerife.