A tres años de la muerte de Emiliano Sala: en qué situación quedó la causa

Se cumplen tres años del trágico fallecimiento de Emiliano Sala. Enterate en qué situación está la causa.

Se cumplen tres años del fallecimiento de Emiliano Sala. El futbolista argentino se dirigía en un avión privado a Gales para sumarse al Cardiff City por 17 millones de euros proveniente del Nantes. Sin embargo, nunca llegó a destino. El piloto David Ibbotson perdió el control de la aeronave en el Canal de la Mancha, el delantero falleció en el accidente y los restos del responsable desaparecieron. En esta nota, recordamos al jugador y te contamos en qué situación está su causa.

El clima de aquel 21 de enero no ayudaba para nada para que Emiliano Sala llegue a Gales. Para colmo Ibbotson, quien reemplazó al organizador del vuelo -y declarado culpable del hecho- David Henderson, no tenía licencia para manejar aviones comerciales y esto complicó las cosas. Según trascendió, el viaje fue planeado por intereses económicos y no fue la primera vez que quien piloteó el transporte se involucraba en situaciones similares con quien organizó el traslado.

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la sentencia a David Henderson. Lo declararon culpable por actuar de manera imprudente o negligente y poner en peligro la seguridad del avión y días más tarde dictaminaron 18 meses de prisión inmediata por mayoría (diez votos a favor y dos en contra). Finalmente, no lo condenaron a 12 años, tal como estaba estipulado desde un principio.

En febrero de 2022, la familia de Sala buscará otro culpable en este triste caso. Los allegados al futbolista avanzarán contra los clubes, representantes y todos los que intervinieron en este lamentable hecho. Pese a que la condena al piloto no es tan extensa como debería, es verdaderamente significativa en la lucha por hacer justicia por el fallecimiento de Emiliano.

El impactante secreto del culpable de la muerte de Emiliano Sala

El organizador del vuelo, minutos después del hecho, envió mensajes a sus amigos en dónde detalló -erróneamente- lo que pasó y pidió que nadie hable del tema en cuestión: "Ibbo estrelló el Malibú, se suicidó él y el pasajero VIP (Emiliano Sala). Maldito desastre. Habrá una investigación. No digan una palabra a nadie". Días más tarde la noticia se conoció a nivel mundial y el culpable finalmente recibirá su merecida condena.

Fay Keely, directora de la empresa que contrató el transporte, llamada Cool Flourish Ltd, declaró el pasado miércoles 20 de octubre de 2021 que medio año antes del vuelo advirtió a Henderson que Ibbotson no estaba habilitado para pilotear. Al parecer éste tenía varias multas por distintas infracciones cometidas. El mencionado piloto hizo caso omiso al pedido de la mencionada y todo terminó con un trágico final.

Más de dos semanas después del accidente localizaron el cuerpo del argentino en la carcasa del avión a 67 metros de profundidad. En el informe final, publicado en marzo de 2020, la oficina británica de investigaciones de accidentes aéreos (AAIB) determinó que el conductor de la aeronave perdió el control por una maniobra efectuada a una velocidad muy elevada, "probablemente" para evitar el mal tiempo.

El avión, un Piper PA-46 Malibu, según afirman se dañó en esa maniobra, y los investigadores creen que el piloto "probablemente" se intoxicó con monóxido de carbono del sistema de escape del motor.