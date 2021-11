No juega: Una figura se pierde el clásico Argentina-Brasil

La estrella del fútbol no podrá estar en el clásico más importante de Sudamérica.

La gran figura del seleccionado Brasileño Neymar ni siquiera viaja a San Juan con sus compañeros de cara al partido con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al mundial de Qatar 2022. El 10 de Brasil se resintió de unas molestias en el último entrenamiento antes del encuentro de mañana. La noticia fue confirmada este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y rápidamente se difundió en nuestro país.

"Neymar Jr. ha percibido cierta inseguridad, se quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo y debido a que no hubo tiempo suficiente para realizar los exámenes complementarios, el staff técnico optó por preservar al jugador", comunicó la CBF, que también avisó que Neymar no viajará a Argentina y que regresará directamente a Francia para recuperarse en su club París Saint Germain.

Según información del sitio brasileño Globoesporte, Ney consensuó con el cuerpo técnico comandado por Tite que como Brasil ya está clasificado al mundial de Qatar era preferible no arriesgar. Esta noticia seguramente fue festejada en el PSG pensando en el partido de la semana que viene contra el Manchester City por la Champions League.

La mala para el conjunto parisino fue la confirmación por parte del entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni sobre la presencia de Lionel Messi. "Va a jugar. Esperemos que se encuentre bien", señaló en conferencia de prensa. El director técnico también se refirió a la posibilidad de que vea acción el también futbolista del PSG Leandro Paredes. "Leandro se entrenó con normalidad. Está bien, tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final o no, la decisión será a último momento. Viene con muchos días de baja, lo importante es que esté bien de su dolencia. En teoría la lesión está curada y decidiremos mañana", expresó Scaloni.

El ex volante de Boca no juega desde el 14 de octubre cuando fue reemplazado en el Argentina-Perú por Eliminatorias por un desgarro en el cuádriceps de la pierna derecha. En caso de utilizarlo el entrenador argentino podría repetir el mismo equipo que le ganó a Brasil la final de la Copa América en julio de este año si también se la juega por el ingreso de Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina en el lateral derecho.

Por su parte Tite de Brasil deberá definir el reemplazante de Neymar. En el primer partido de la triple fecha de Eliminatorias de octubre contra Venezuela no pudo contar con el 10 por acumulación de amarillas y modificó el sistema que suele utilizar. Puso en cancha un 4-4-2 con los dos Gabriel como delanteros, Jesús del Manchester City y Barbosa del Flamengo. El primero fue titular el partido del último jueves contra Colombia pero en los últimos entrenamientos Tite probó con el delantero del Atlético Madrid Matheus Cunha como titular. Por su parte Gabigol no fue convocado como la mayoría de los futbolistas del torneo brasileño en acuerdo con los clubes para que no se pierdan partidos del Brasileirao. En el caso del delantero del Flamengo la idea fue también no sobrecargarlo de partidos y viajes pensando en la final de Libertadores que juega su club el 27 de noviembre contra Palmeiras.

Otras modificaciones que realizaría Brasil en el encuentro contra la Selección Argentina son el ingreso del defensor central del Real Madrid Eder Militao en reemplazo del capitán Thiago Silva, que le dejaría la cinta a Marquinhos, y la salida por suspensión de Casemiro para que ingrese el volante del Liverpool Fabinho.