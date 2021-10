Argentina vs. Paraguay en Eliminatorias: el insólito gol que se perdió Ángel Di María

"Fideo" no pudo empujarla en la línea, luego de una excelsa jugada de Messi y una gran habilitación de Correa. Argentina iguala sin goles ante la "Albirroja" en Asunción.

Por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Argentina iguala 0-0 ante Paraguay en su visita al estadio Defensores del Chaco de Asunción. Más allá del marcador, que hasta el momento no logró moverse, el Seleccionado Nacional dirigido por Lionel Scaloni tuvo muchas chances de tomar la delantera pero le costó estar fino en los últimos metros -a pesar del buen desempeño de Lionel Messi- o lograr conseguir la eficacia mostrada vs. Bolivia, en el 3-0 vs. Bolivia disputado en el Monumental. Una de las más claras, sin dudas, estuvo en los pies de Ángel Di María.

Mientras el capitán argentino intentaba filtrar pases y habilitar a sus compañeros, rompiendo la defensa y dejándolos frente al arquero paraguayo, sus compañeros nunca pudieron cerrar las jugadas y mandar la pelota en el fondo de la red. El tucumano Joaquín Correa, figura de Inter de Milan, fue el que más chances tuvo y el que más erró. Pero, de sus pies, llegó una acción más que clara y que, de manera inexplicable, no fue el 1-0 de la "Albiceleste".

A los 10 minutos de la primera parte, tras un pase de Marcos Acuña, Messi gambeteó a cuatro jugadores paraguayos y cuando parecía que buscaba un lugar para rematar con la zurda, dio un sutil toque para romper a la defensa y habilitar a Correa. El tucumano se enfrentó mano a mano con Antony Silva y en vez de rematar al arco, la metió al medio para que Di María la empuje. Omar Alderete llegó antes y la pelota quedó boyando en el medio del área, "Fideo" no la pudo empujar y el lateral terminó despejándola de taco.

La más clara del primer tiempo:

Messi, como un zaguero más: la salvada del "10" argentino

En la noche de Asunción, Lionel Messi se lució en el área rival con grandes habilitaciones. Pero, más allá de lo hecho frente al arquero paraguayo, el capitán argentino también se mostró cooperativo con el equipo y recorrió muchísimos metros durante la primera mitad. Atrás quedó el jugador al que muchos criticaban por "caminar la cancha" ya que no duda en dejar la piel en cada pelota para ayudar a sus compañeros.

Rodrigo De Paul la perdió en la mitad de la cancha, en lo que parecía una falta de atrás, y Paraguay comandó una contra a toda velocidad. El "10" se encontraba en el círculo central pero no dudó correr a toda velocidad, todos esos metros hasta el área, para generar superioridad de hombres. Si bien los de Berizzo armaron una gran jugada, fue la "Pulga" quien robó la pelota en la puerta del área, cuando se preparaban para rematar, como si fuese un zaguero más. Sobra compromiso.

La jugada de Messi: