Uno por uno: los puntajes de la Selección Argentina frente a Chile

El equipo de Lionel Scaloni igualó 1-1 ante la Selección de Chile en Santiago del Estero. Cómo fue el funcionamiento del equipo

El encuentro ante Chile en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero terminó 1 a 1. Messi tuvo una gran actuación y complicó con dos tiros libres. Sin embargo, el funcionamiento del equipo de Lionel Scaloni de cara a la Copa América dejó un sabor a poco. Así fue la actuación del conjunto nacional a dias del arranque del torneo continental.

Emiliano Martínez (4): El arquero que reemplazo a Franco Armani no tuvo mucha acción. En el gol no tuvo responsabilidad y no pudo mostrar nada diferente.

Juan Foyth (4): Los ataques por su costado lo complicaron. Por características, no pasó el ataque y eso se notó en el funcionamiento. Faltaba un jugador que llegue por su costado.

Lucas Martínez Quarta (3): Tuvo un mal partido, a destiempo y fue uno de los amonestados de la Selección. Salió en el entretiempo.

Cristian Romero (6): Firme en defensa. Fue una de las sorpresas del equipo y, en este caso, un acierto de Scaloni. También ganó la única que tuvo en ataque. El mejor de la defensa.

Nicolás Tagliafico (5): Su juego suele ser punzante en ataque, pero no logró imponerse. No gravitó.

Lucas Ocampos (4): No logró conectarse con Messi y no pudo marcar la diferencia. El poco ataque por su sector también lo perjudicó para el juego asociado.

Rodrigo De Paul (5): Le costó agarrar la pelota. No conectó con el resto de sus compañeros y no pudo ser la rueda de auxilio que necesita Messi para descargar. Hizo una falta tonta que terminó en el gol de Chile.

Leandro Paredes (5): Misma situación que De Paul. No logró imponerse y no conectó con Messi.

Ángel Di María (4): Apresurado, revoltoso y hasta se enojó por salir en un partido en el que no estaba en su mejor nivel.

Lionel Messi (7): Buscó hacerse cargo del equipo. No tuvo acompañamiento, pero aun así fue el que llevó más peligro. Metió el gol de penal y un tiro libre genial que tapó Claudio Bravo. En el segundo tiempo un tiro en el ángulo.

Lautaro Martínez (5): Esfuerzo, presión pero le costó. Esa presión fue la que le dio el penal a la Selección que, finalmente, terminó en gol.

Suplentes que ingresaron

Ángel Correa (5): Revulsivo pero no logró nunca imponerse. Chocó y se metió en el embudo de siempre. Sin embargo, cuando se pudo dar vuelta encontró su camino.

Lisandro Martínez (5): Firme. Pero tampoco tuvo mucha incidencia.

Julián Álvarez (5): No desentonó, entró bien y logró acompañar. Un centro suyo estuvo cerca de conectar con Lisandro Martínez.

Nahuel Molina Lucero (Jugo poco)

Exequiel Palacios (Jugó poco)