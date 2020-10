Uno por uno: ¿cómo les fue a los convocados de la Selección Argentina?

El próximo jueves, desde las 21.30 hs, la Selección Argentina debutará ante el seleccionado de Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, por las eliminatorias rumbo al próximo mundial. A diferencia de años anteriores, donde siempre se disputó en el verde césped del Monumental (en remodelación), los dirigidos por Lionel Scaloni llevarán su fútbol a la mítica Bombonera.

Como en cada convocatoria, hubo detractores y partidarios en relación a los nombres que aparecieron en la lista. Muchos criticaron la falta de Ángel Di María, subcampeón en la Champions League con París Saint Germain; otros, la ausencia de Sergio Agüero (recién recuperado de una lesión). Incluso Eliana Guercio, esposa de Sergio Romero, se quejó en redes sociales.

Lo cierto es que entre los nombres elegidos por el entrenador, aparecen figuras del fútbol europeo y sudamericano. Pero, ¿cómo les fue durante el último fin de semana de actividad futbolística? En primer lugar Lionel Messi, que compartió terreno con Marcos Acuña y Lucas Ocampos, igualó 1-1 en Barcelona vs. Sevilla. Jugó los 90 minutos, al igual que el "Huevo" y el exRiver a los 15 minutos del segundo tiempo. El equipo catalán se encuentra quinto y su rival, sexto (ambos con un partido menos).

También por la Liga de España, hubo algo de acción para el resto de los convocados. Guido Rodríguez disputó todo el partido en la victoria de Betis sobre Valencia (2-0) y se mantienen en la segunda posición. Por el otro lado, Nehuén Pérez fue convocado pero no ingresó en el empate entre Atlético Madrid frente al Villarreal. Mientras que Juan Foyth recién se sumó al "Submarino Amarillo" pensando en lo que viene. El conjunto de Madrid está en la decimosegunda posición y Villareal, en la cuarta.

En la Premier League, Emiliano Martínez recibió dos goles y la histórica goleada de Aston Villa sobre Liverpool (7-2), manteniéndose como escolta de Everton. Alexis Mac Allister concentró pero no sumó minutos en la derrota de Brighton & Hove Albion frente al único líder y Giovani Lo Celso no concentró para Tottenham, a causa de una lesión muscular que lo deja afuera de los partidos con Argentina.

Por otro lado, en Italia, Lautaro Martínez jugó 78 minutos y marcó el gol del empate para Inter frente a Lazio, donde Joaquín Correa completó el duelo sin ser reemplazado. Alejandro "Papu" Gómez convirtió en la goleada del Atalanta vs. Cagliari, donde Giovanni Simeone no pudo gravitar. El exVélez Nicolás Domínguez no ingresó en la caída del Bologna; Juan Musso y Rodrigo de Paul perdieron ante Roma y Paulo Dybala no jugó porque el rival tuvo un brote de contagios por COVID-19.

El resto de los convocados

En la Bundesliga de Alemania, Lucas Alario ingresó a los 18 minutos de partido reemplazando a un compañero lesionado mientras que, otra vez, Exequiel Palacios no sumó minutos en el Bayern Leverkusen. En Francia, por la Ligue 1, Leandro Paredes fue titular en la goleada del PSG (reemplazado a los 64 minutos) y Facundo Medina, juvenil exTalleres, también estuvo desde el inicio en la victoria del Lens.

Por una nueva fecha de la Eredivisie de Holanda, Nicolás Tagliafico fue titular en la derrota del Ajax y Benfica venció al Farense en Portugal con el debut de Nicolás Otamendi (cometió varios errores). Por último, con respecto a los convocados del fútbol local, Esteban Andrada y Eduardo Salvio fueron titulares en el empate de Boca vs. Libertad y Franco Armani, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel también completaron en la goleada de River vs. San Pablo.