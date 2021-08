Selección Argentina: la Liga de España tampoco quiere ceder jugadores y Scaloni suma problemas

La Liga de España sacó un comunicado en el que indicó que apoyará a todos los clubes que no quieran prestar sus futbolistas. Medio equipo de la Selección se queda afuera.

Después de que la Premier League inglesa haya tomado la decisión de no autorizar a viajar a los jugadores de varios países a disputar las eliminatorias por las restricciones sanitarias, ahora la Liga de España se plegó a esa intención pero sin sustento epidemiológico, sino que lo hace por la cantidad de futbolistas convocados.

El caso del Reino Unido marca que todas las personas que ingresan al Reino Unido provenientes de Sudamérica o México, entre otros sitios, deben someterse a un "periodo de aislamiento de al menos 10 días" para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Eso incluye a los futbolistas y, por ejemplo, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero no podrán estar ante Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

Ahora, después de ese comunicado de la Premier League, la Liga de España informó que "apoyará a todos los clubes" que deseen no ceder a los futbolistas a las Selecciones nacionales. En el mismo texto sostienen: "En relación con la grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de 9 a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA para la confederación de CONMEBOL, LaLiga quiere comunicar que apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL, y realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores"

De esta forma, según contabiliza la Liga de España, son "25 jugadores de 13 clubes diferentes, número que podría ampliarse cuando se den a conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela".

De confirmarse esta situación, Argentina no contaría con Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía, Gio Lo Celso, Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Papu Gómez y Germán Rulli. Por el momento, tanto la Liga de Italia como la de Francia, donde juega Lionel Messi, no emitieron opinión al respecto.