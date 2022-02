Argentina - Brasil: sorpresa en AFA por el fallo y apuran la apelación

El fallo de la FIFA movió algunas estanterías en la Asociación del Fútbol Argentino, que espera los argumentos para recurrir la decisión.

Durante el mediodía se conoció que la FIFA tomó la decisión de que el partido de Argentina contra Brasil, que se había suspendido el pasado 5 de septiembre en San Pablo a los cinco minutos de juego, se tiene que "repetir" y, además, impuso sanciones para varios futbolistas argentinos. En este punto, en la Asociación de Fútbol Argentino hubo "sorpresa" por la resolución y ya apuran la apelación.

A través de un comunicado, la FIFA determinó que el partido que fue suspendido por la intromisión de una persona dentro del campo de juego se repita. La decisión del órgano rector llegó luego de una investigación que culminó luego de diferentes respuestas de la AFA, la Confederación Brasileña de Fútbol y la Conmebol. La conclusión a la que arribó el máximo ente fue que, finalmente, cuatro futbolistas argentinos sean sancionados, junto con una multa económica a ambas asociaciones y, por último, que el partido se lleve adelante fuera de Brasil, en "un terreno neutral" que, por el momento, no fue establecido.

De esta forma, Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso fueron sancionados por dos fechas, en principio, por haber omitido en la declaración jurada su paso por Inglaterra, luego de haber viajado hacia Venezuela. En este punto, la AFA pidió los fundamentos del fallo para ver, específicamente, cuál es la razón de estas suspensiones. Andrés Paton Urich, parte del grupo de abogados que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, sostuvo en TyC Sports que esta decisión "no es el fallo que se esperaba y que se venía hablando con el presidente Tapia". En este punto, aseguró que "es una sensación de sorpresa y preocupación, aunque se avalúan los caminos a seguir". No obstante, dejó en claro que tanto él como sus colegas esperan conocer cuáles son los argumentos presentados para poder apelar.

Las consecuencias directas, desde ya, recaen sobre los jugadores de la Selección Argentina que, con esta resolución, se perderían dos partidos, pero además -según el comunicado- la FIFA tomó la decisión de que el encuentro se repita en una "sede neutral". Es decir, fuera de Brasil y Argentina. Este punto abrió todo tipo de especulaciones, justamente, por la cercanía al Mundial de Qatar 2022. Un superclásico sudamericano con Messi y Neymar en tierras qataríes en la previa de la Copa del Mundo aparece como un espectáculo único para la inauguración de uno de los tantos estadios que se construyeron para la cita. Aunque esto corre por cuenta de la especulación.

Con respecto a las consecuencias económicas, la AFA tendrá que afrontar el pago de 200 mil francos suizos por "incumplimiento de sus obligaciones en materia de orden y seguridad, preparación y participación en el partido" mientras que la CBF tendrá una de 500 mil francos suizos por "infracciones relacionadas con el orden y la seguridad" y 50 mil francos suizos por "abandono de partido".

En este punto, más allá de las consecuencias, ahora la Asociación del Fútbol Argentino seguirá adelante con una apelación que caerá en manos de la Cámara de Apelaciones de la propia FIFA. De producirse algún otro inconveniente tras la revisión, tanto la AFA y la CBF pueden tener la chance de recurrir frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que es el órgano superior en materia de justicia deportiva. No obstante, allí se abre un panorama nuevo: de no llegar a una resolución temprana, las "fechas FIFA" para jugar partidos no alcanzarían para disputar el encuentro y el otro interrogante, entonces, surge por las fechas de suspensión otorgadas a las jugadores.

A menos de 300 días para el Mundial de Qatar, este inconveniente con el superclásico sudamericano empieza a tomar una mayor dimensión. Con los dos clasificados, solo resta saber quién pagará los platos rotos.