Trump dice que Nicklaus dirigirá la renovación del campo de golf de la Base Conjunta Andrews

22 nov (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que la leyenda del golf Jack Nicklaus dirigirá algunos trabajos para restaurar dos campos de golf en la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington.

Trump se reunió con Nicklaus, cuya Nicklaus Design es una de las mayores empresas de diseño y construcción de campos de golf del mundo, en la base militar para una visita aérea, dijo la Casa Blanca.

Antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Andrews, Trump dijo a los periodistas que Nicklaus participaría en la reconstrucción de los dos campos de golf de la base y otras instalaciones recreativas, que, según dijo, están "en muy mal estado".

Trump, un ávido jugador de golf, es propietario de 18 campos de golf, entre ellos una docena en Estados Unidos, uno en Irlanda, dos en Escocia y uno en Emiratos Árabes Unidos.

No dio más detalles sobre las obras previstas para la Base Conjunta Andrews ni cómo se financiarán, aunque dijo que podrían hacerse por "muy poco dinero".

La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y Nicklaus Design no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

Desde que comenzó su segundo mandato en enero, Trump ha llevado a cabo varios proyectos de construcción en la Casa Blanca, como la renovación del baño del Dormitorio Lincoln, la pavimentación de la Rosaleda y la decoración en oro del Despacho Oval.

En su proyecto de renovación más ambicioso, Trump ordenó en octubre la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 8.360 metros cuadrados, un proyecto que suscitó duras críticas por no pasar por una revisión adecuada.

