Fórmula 1 declara peligro por calor por segunda carrera consecutiva

El organismo rector de la Fórmula Uno alertó el jueves riesgo de calor por segunda carrera consecutiva en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

El director de carrera, Rui Marques, dijo en un comunicado enviado a los equipos que un pronóstico oficial predijo que el índice de calor superaría los 31 grados centígrados (87,8 °F) en algún momento durante la carrera sprint del sábado o el Gran Premio del domingo.

La normativa se invocó por primera vez en el Gran Premio de Singapur de este mes debido a las temperaturas y a la elevada humedad.

La normativa se introdujo después de que los pilotos sufrieran agotamiento en el Gran Premio de Qatar 2023 y significa que los pilotos pueden llevar un chaleco refrigerante, que hace circular líquido frío a través de tubos para mantener la temperatura corporal, o añadir lastre adicional a sus automóviles.

Los chalecos serán obligatorios en condiciones calurosas a partir de la próxima temporada, pero no gozan de popularidad universal, ya que algunos pilotos prefieren no utilizarlos.

"No he utilizado el chaleco. Tampoco tengo intención de usarlo porque creo que debe ser una elección del piloto", dijo en Singapur Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Red Bull.

Con información de Reuters