Ver en vivo River vs. Huracán por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River Plate y Huracán se preparan para un cruce con varios condimentos en el Monumental. Este sábado, desde las 19, se enfrentarán por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, en un duelo entre dos equipos que llegan con 13 puntos en la Zona B y que buscan consolidarse entre los puestos de clasificación a los octavos de final. El duelo tendrá a Facundo Tello como árbitro y a Fernando Echenique a cargo del VAR.

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El encuentro encuentra a ambos protagonistas con sensaciones renovadas después de sus respectivos compromisos de la novena jornada. River consiguió una victoria agónica ante Atlético Tucumán, mientras que Huracán derrotó a Racing por 2-1 y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos. Así, los dos llegan al Monumental con la intención de prolongar su recuperación y sumar tres puntos importantes.

Por dónde ver River contra Huracán

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El partido entre River y Huracán será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llegan River y Huracán a su cruce

River atraviesa un momento ascendente desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco. El conjunto de Núñez acumula tres victorias consecutivas, luego de imponerse ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. El triunfo más reciente llegó sobre el final en Tucumán, por 2-1, y le permitió alcanzar los 13 puntos en el certamen.

La racha positiva también modificó el escenario para el Millonario, que busca afianzarse en la zona de playoffs y, al mismo tiempo, continuar sumando en la tabla anual, clave para sus objetivos internacionales. Ponzio analiza mantener por cuarto partido consecutivo la misma formación, algo que no sucede en River desde 2016.

El Millonario viene de ganar en Tucumán.

Huracán, en tanto, llegará al Monumental después de una victoria que significó un alivio. El Globo venció 2-1 a Racing en la fecha anterior y dejó atrás una seguidilla de cuatro encuentros sin ganar. El resultado le permitió recuperar terreno y ubicarse también con 13 unidades, por lo que afrontará el partido en Núñez con la posibilidad de dar otro paso hacia los octavos de final. El conjunto de Parque Patricios buscará trasladar al Monumental el envión conseguido frente a Racing. Para Huracán, sumar ante River significaría sostener la recuperación y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de su zona.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a River. En marzo, por el Torneo Apertura, el Millonario se impuso 2-1 como visitante en el Tomás Adolfo Ducó. Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel marcaron para el equipo de Núñez, mientras que Jordy Caicedo descontó para el conjunto local.