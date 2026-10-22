Dónde ver a Franco Colapinto en la F1: fecha, hora y TV en vivo de las carreras del GP de Austin, Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con Alpine. La actividad se desarrollará desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas. El piloto argentino afrontará una nueva fecha del campeonato mundial con el objetivo de recuperarse de un complicado paso por Singapur y conseguir un resultado positivo en la recta final de la temporada 2026.

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Dónde ver el GP de Estados Unidos de F1 en vivo

Los fanáticos argentinos podrán seguir todas las actividades de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports por televisión y Disney+ con el pack Premium por streaming. Ambas alternativas permitirán disfrutar de los entrenamientos, la clasificación y la carrera principal del domingo.

La cita estadounidense tendrá un formato tradicional, sin carrera sprint. Por eso, el cronograma incluirá tres prácticas libres, una sesión clasificatoria y la competencia final, que será determinante para las aspiraciones del argentino y su equipo.

Franco Colapinto en el GP de Austin: fecha y hora de Argentina de cada prueba

Viernes 23 de octubre

14.30 horas: primera práctica libre.

18:00 horas: segunda práctica libre.

Sábado 24 de octubre

14.30 horas: tercera práctica libre.

18:00 horas: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17:00 horas: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

Cómo llega Colapinto al GP de Estados Unidos

Colapinto llega a Austin después de un fin de semana adverso en Singapur, donde no pudo completar la carrera. El piloto de Pilar buscará dejar atrás ese resultado y aprovechar las características del Circuito de las Américas para mejorar su rendimiento con Alpine.

Franco Colapinto va en búisqueda de la recuperación.

En el campeonato de pilotos de 2026, el argentino suma 27 puntos y se ubica en el duodécimo puesto, según los registros previos a la fecha estadounidense. Su objetivo será volver a sumar y contribuir a la recuperación de Alpine, que también necesita resultados para avanzar en el campeonato de constructores.

El circuito de Austin combina curvas rápidas, sectores técnicos y oportunidades de adelantamiento. Será un nuevo examen para el argentino, que deberá aprovechar los entrenamientos para encontrar el equilibrio del auto y llegar preparado a la clasificación. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, el Gran Premio de Estados Unidos representa una oportunidad importante para que Colapinto recupere confianza y busque cerrar el fin de semana con una actuación destacada en la Fórmula 1.