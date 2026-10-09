Dónde jugó Pablo Migliore, el arquero que se volvió boxeador: la carrera y títulos del futbolista

Pablo Migliore construyó una extensa trayectoria en el fútbol argentino, defendió los arcos de clubes históricos como Boca Juniors, Racing Club y San Lorenzo, tuvo una experiencia internacional en Croacia y Uruguay y, después de colgar los guantes de arquero, se animó a probar suerte en el boxeo. Conocido popularmente como “El Loco”, el ex futbolista también protagonizó un recorrido deportivo marcado por su personalidad y por su capacidad para reinventarse.

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Nacido en Buenos Aires el 27 de enero de 1982, Migliore se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Su carrera profesional lo llevó por diferentes categorías del fútbol argentino hasta llegar a la Primera División, donde consiguió algunos de los títulos más importantes de su trayectoria.

Todos los equipos en los que jugó Pablo Migliore

A lo largo de su carrera, el arquero pasó por clubes de Argentina, Croacia y Uruguay. Esta es la lista de los equipos en los que jugó como futbolista profesional, según los registros biográficos consultados:

Germinal de Rawson (2003-2004): dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, tras hacer inferiores en Boca.

dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, tras hacer inferiores en Boca. Deportivo Madryn (2004): tuvo una experiencia en el fútbol patagónico.

tuvo una experiencia en el fútbol patagónico. Huracán (2004-2005): regresó al club después de su paso por Germinal y Deportivo Madryn.

regresó al club después de su paso por Germinal y Deportivo Madryn. Boca Juniors (2006-2008): integró el plantel xeneize y obtuvo títulos nacionales e internacionales.

integró el plantel xeneize y obtuvo títulos nacionales e internacionales. Racing Club (2008-2009): llegó a préstamo y consiguió continuidad como arquero titular.

llegó a préstamo y consiguió continuidad como arquero titular. San Lorenzo (2009-2013): vivió una de las etapas más prolongadas de su carrera y llegó a ser capitán.

vivió una de las etapas más prolongadas de su carrera y llegó a ser capitán. Dinamo Zagreb (2013): tuvo una breve experiencia en el fútbol croata.

tuvo una breve experiencia en el fútbol croata. Argentinos Juniors (2013-2014): regresó al fútbol argentino.

regresó al fútbol argentino. Peñarol (2014-2015): jugó en uno de los clubes más importantes de Uruguay.

jugó en uno de los clubes más importantes de Uruguay. Almirante Brown (2016): continuó su carrera en el ascenso argentino.

continuó su carrera en el ascenso argentino. Atlético Paraná (2017): sumó otra experiencia en el fútbol del interior.

sumó otra experiencia en el fútbol del interior. Barracas Central (2017): se incorporó al equipo porteño.

se incorporó al equipo porteño. Deportivo Español (2022): regresó a la actividad profesional y tuvo su última etapa como arquero.

Los títulos que ganó Pablo Migliore

Pablo Migliore en Peñarol.

Aunque en varios de sus equipos tuvo participaciones diferentes, Migliore integró planteles campeones y sumó cinco títulos a su palmarés futbolístico.

Torneo Clausura 2006: con Boca Juniors.

con Boca Juniors. Recopa Sudamericana 2006: con Boca Juniors.

con Boca Juniors. Copa Libertadores 2007: con Boca Juniors.

con Boca Juniors. Supercopa de Croacia 2013: con Dinamo Zagreb.

con Dinamo Zagreb. Primera División de Uruguay 2015: con Peñarol.

Su paso por Boca quedó asociado a una etapa de grandes conquistas del club, mientras que su experiencia en Croacia le permitió sumar un título en el fútbol europeo. En Uruguay, en tanto, formó parte del plantel de Peñarol que se consagró campeón del torneo local.

Del arco al ring: su carrera como boxeador

Después de su recorrido por el fútbol, Migliore encontró un nuevo desafío en el boxeo. En marzo de 2019 debutó como boxeador y venció por nocaut a Diego “Macho” Merlo, en una velada realizada en el partido bonaerense de La Matanza. Ese mismo año también derrotó por nocaut a Julián “Chiquito” Ruiz, aunque luego perdió frente a Emilio “Chiquito” Zárate por nocaut técnico.

En 2020 anunció que se alejaba del boxeo por cuestiones familiares. Sin embargo, en diciembre de 2024 volvió a ponerse los guantes para enfrentarse al excampeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez en el evento Párense de Manos, disputado en el estadio José Amalfitani. En aquella exhibición, Martínez se impuso por decisión unánime.

Así, Migliore amplió su historia deportiva más allá del fútbol. De arquero de equipos emblemáticos a protagonista de una pelea ante una figura del boxeo argentino, “El Loco” encontró en el ring una nueva manera de mantenerse ligado a la competencia.