Honda, KTM y Yamaha: las diferencias entre las grandes marcas del MotoGP

En MotoGP, unas pocas décimas pueden separar a una moto ganadora de otra que queda fuera de los primeros puestos. Honda, KTM y Yamaha representan tres de las principales fábricas del campeonato de la elite del motociclismo mundial y, aunque sus prototipos están construidos bajo el mismo reglamento técnico, existen diferencias importantes en la manera en que cada marca busca conseguir velocidad.

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En 2026 hay, además, una novedad fundamental: las tres utilizan motores V4. Yamaha abandonó al finalizar 2025 su histórico cuatro cilindros en línea y desarrolló una nueva YZR-M1 con configuración V4, acercándose en ese aspecto a la arquitectura utilizada desde hace años por Honda y KTM. Sin embargo, compartir la disposición del motor no significa que las motos sean iguales.

Honda RC213V: tradición japonesa y chasis de aluminio

La Honda RC213V cuenta con un motor V4 de 1.000 cc que, según los datos oficiales de Honda, desarrolla más de 180 kW de potencia, equivalentes a más de 240 CV. Utiliza además un tradicional chasis de doble viga de aluminio.

Honda trabaja especialmente sobre el equilibrio entre la capacidad de la moto para doblar, la estabilidad y la flexibilidad del chasis. Para 2026 incorporó, entre otras modificaciones, una evolución del motor y cambios importantes en la parte trasera y en la aerodinámica de la RC213V.

La marca japonesa posee además una enorme tradición en la categoría y la RC213V es la evolución de un concepto introducido originalmente en MotoGP en 2012.

KTM RC16: la gran diferencia está en el chasis

La KTM RC16 sigue un camino diferente. Una de las características que más la distingue de Honda y Yamaha está debajo del carenado.

KTM ingresó a MotoGP utilizando un chasis tubular de acero, una solución poco habitual frente a los bastidores de aluminio de sus rivales. En 2023 dio otro paso todavía más particular y comenzó a utilizar fibra de carbono en el chasis.

El carbono permite obtener una estructura muy liviana y controlar de otra manera parámetros como la rigidez y la flexión. También es una solución compleja: su comportamiento puede ser más difícil de predecir y modificar que el de un bastidor tradicional de aluminio.

Ese concepto convierte a KTM en una de las fábricas que más se diferencia técnicamente dentro de la parrilla. En 2026, la RC16 continúa siendo el prototipo de la marca austríaca y es utilizada tanto por el equipo oficial como por Tech3.

Yamaha YZR-M1: una revolución para 2026

El caso de Yamaha es probablemente el más particular. Durante décadas, una de las grandes señas de identidad de la YZR-M1 fue su motor de cuatro cilindros en línea.

Con esa arquitectura la marca consiguió numerosos éxitos, incluidos campeonatos con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Fabio Quartararo. Sin embargo, Yamaha decidió terminar con esa tradición y desde 2026 compite oficialmente con una M1 V4.

La nueva unidad es un V4 de 1.000 cc que Yamaha declara con más de 275 CV. Al igual que Honda, la M1 conserva un chasis de doble viga de aluminio.

El cambio fue mucho más profundo que simplemente reemplazar un motor. Una disposición V4 modifica dimensiones, distribución de pesos, aerodinámica y comportamiento dinámico, por lo que Yamaha tuvo que desarrollar prácticamente un nuevo concepto de moto.

Entonces, ¿cuál es la principal diferencia?

En términos simples, Honda apuesta por la evolución de su RC213V V4 con chasis de aluminio; KTM se distingue por su chasis de fibra de carbono; y Yamaha atraviesa una transformación histórica al abandonar el cuatro cilindros en línea y desarrollar una nueva M1 V4.

Las tres buscan exactamente lo mismo: conseguir aceleración, velocidad, estabilidad, capacidad para doblar y preservar los neumáticos durante toda una carrera. La diferencia está en cómo cada fabricante intenta alcanzar ese equilibrio.

Y justamente ahí reside buena parte del atractivo técnico de MotoGP: el reglamento es común para todos, pero las soluciones para intentar ser el más rápido pueden ser muy diferentes.