Quiénes son los 7 procesados por la muerte de Maradona

La Justicia confirmó el procesamiento a los siete profesionales de salud que trataron a Diego Maradona antes de su muerte. Quiénes son y por qué están complicados.

A casi un año de la muerte de Diego Maradona, la Justicia confirmó el procesamiento de siete profesionales de salud que trataron al crack por presunto homicidio con dolo eventual. Así lo determinaron los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra. Quiénes son y los detalles a tener en cuenta.

A la espera de que Se trata de Leopoldo Luciano Luque, Agustina Cosachov, Carlos Ángel “Charly” Díaz, Nancy Edith Forlini, Mariano Perroni, Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón. Todos ellos fueron indagados entre el 14 y el 28 de junio, y este lunes debieron presentarse en la Oficina Técnica de Identificación de Personas, ubicada en Ituzaingó 340 Primer Subsuelo de San Isidro.

Cabe resaltar que los mencionados profesionales de salud -actualmente se encuentran procesados- se enfrentan a una complejo escenario. Es que se trata de un delito que puede conllevar entre 8 y 15 años de prisión.

Los siete procesados por la muerte de Diego Maradona.

Uno por uno: los 7 imputados tras la muerte de Maradona

Leopoldo Luciano Luque

El neurocirujano (40 años) era el encargado de coordinar la internación domiciliaria de Diego Maradona. Y fue uno de los encargados de operar al astro, el 3 de noviembre de 2020, en la Clínica Olivos por el hematoma subdural que tenía en la cabeza. Del médico se viralizaron varios audios en los que decía barbaridades sobre su paciente. Su abogado es Julio Rivas.

Agustina Cosachov

La psiquiatra (36 años) era una de las encargadas de reportar las novedades de la salud de Diego Maradona a la familia del crack. Se la acusa por haber asegurado un certificado que, en octubre de 2020, "Pelusa" se encontraba en buen estado de salud. Hace un tiempo, se viralizaron audios de ella con Luque en los que quedó mal parada. Su abogado es Vadim Mischanchuk, que se especializa en procesos penales por mala praxis.

Carlos Ángel “Charly” Díaz

El psicólogo (29 años) era sumamente importante en las decisiones que se tomaban a nivel médico. Trabajaba en conjunto con la psiquiatra, Agustina Cosachov; y el neurocirujano, Leopoldo Luque.

Nancy Edith Forlini

La médica coordinadora (52 años) era la jefa médica del grupo que coordinaba para Swiss Medical y la internación de Diego Maradona en el country donde estaba viviendo. El 13 de noviembre, en el grupo de WhatsApp llamado "Tigre" donde hablaban sobre la internación del crack, se refirió a los vómitos que tuvo Diego tras comer camarones a la provenzal y brócoli. "Llamen a emergencias para que lo evalen. Una bomba lo que comieron", manifestó. Sin embargo, nunca se comunicaron con una ambulancia.

Mariano Perroni

El coordinador de enfermeros (40 años) sostuvo en su declaración que era el responsable de "llevar el presentismo, solicitar informes de cambio de guardia y todas cuestiones atinentes a la organización administrativa de personal". Y resaltó: "No tenía a su cargo ningún tipo de implicancia respecto de la salud de Diego, ya que no se encargaba de indicaciones médicas ni de concurrir a la vivienda a realizar algún tipo de actividad de enfermería". Su abogado es Miguel Ángel Pierri.

Dahiana Gisela Madrid

La enfermera (37 años) trabajaba durante el turno de la mañana y la tarde con Diego Maradona. Estuvo en la quinta de Tigre al momento de la muerte del crack. Admitió haber firmado un informe falso. ¿Qué decía el mismo? Aseguraba haber estado a las 6 AM del 25 de noviembre, día de la muerte del ídolo y que, pese a los intentos de controlarlo, el paciente se negó a ser tratado.

Para explicar el accionar sobre su falso testimonio, Dahiana Gisela Madris se justificó: "Hice un reporte en la casa de Maradona, tras haber declarado en la fiscalía porque es lo que me indicó Mariano (Perroni), el coordinador de enfermeros. Dije que intenté tomarle los signos vitales y él no me dejó, pero la verdad es que eso no pasó". Su abogado es Rodolfo Baqué.

Ricardo Omar Almirón

El enfermero (38 años) trabajaba durante el turno noche. De acuerdo a lo que averiguó Télam, Ricardo Almirón "contó que desde el inicio notó que Maradona estaba taquicárdico, con un ritmo cardíaco superior a 100 en todo momento. Explicó que esto no solo lo dejó asentado en sus planillas, sino que también se lo hizo saber a las dos autoridades médicas a las que él reportaba, Forlini y Cosachov, y que no tuvo de ellas una respuesta ni una directiva adecuada".