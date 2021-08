El increíble y desapercibido debut de Maradona en Napoli contra River: "Era casi imposible frenarlo"

Hace exactamente 37 años, Diego Maradona hacía su debut en Napoli nada menos que contra River. Cómo jugó el crack aquel día y, en conversación con El Destape, qué recuerda Jorge "El Tapón" Gordillo, uno de los defensores de "El Millonario" que lo marcó aquella noche del 19 de agosto de 1984.

La vida de Diego Maradona tiene historias verdaderamente asombrosas e impactantes que, sin dudas, merecen algunas líneas para recordar. Muchas son famosas, aunque todavía quedan varias más por descubrir. Misteriosamente, y pese a que la gran mayoría no lo sepa, su debut con la camiseta del Napoli fue nada menos que en un amistoso frente a River, el eterno rival de Boca. Justamente este 19 de agosto se cumplen 37 años de aquel histórico encuentro en el que los napolitanos conocieron a "Pelusa", quien realizó una presentación colmada de detalles curiosos.

Era de noche. El estadio San Paolo vibraba casi tanto como lo hace el imponente volcán Vesubio. La expectativa era inmensa. Más de 80.000 almas gritaban de manera desaforada, y eso que ni siquiera se imaginaban lo que vivirían años después... Maradona ya tenía puesta la camiseta del 'gli azzurri'. Era su presentación ante la gente contra "El Millonario", que estaba colmado de figuras como Norberto "El Beto" Alonso, Enzo Francescoli y Américo "El Tolo" Gallego, entre otros, estaba en la vereda de enfrente. Entre ellos, Jorge "El Tapón" Gordillo, clave en la defensa del equipo argentino que era consciente de que debía estar concentrado para marcar al crack.

El equipo visitante, que en aquel entonces lo dirigían Martín Pando y Federico Vairo -dupla del interinato que el club eligió tras la salida de Luis Cubilla-, salió al campo de juego. Y para Diego, la bienvenida la hicieron completa en su nuevo hogar: teniendo en cuenta su fanatismo por Boca, un auxiliar del Napoli sorprendió a los jugadores del "Millonario" y les arrojó gallinas en la cancha para recibirlos. La broma duró unos minutos. Luego, el pitazo inicial del árbitro sonó: empezó el partido y toda la atención estaba puesta en el crack.

Diego Maradona, sonriente, con la camiseta del Napoli.

De acuerdo a lo que "El Tapón" Gordillo le recuerda a El Destape, el partido fue de ida y vuelta. A pesar de que hubo chances claras para los dos equipos, ambos no pudieron sacarse ventajas. Por lo tanto, el duelo terminó 0-0. ¿La curiosidad? Diego le sacó una sonrisa efímera a los italianos: cuando promediaban los 30 minutos del primer tiempo, y tras una pelota que dio en el travesaño, puso la mano y la metió dentro del arco del arquero Carlos Gay. De todos modos, y al advertirlo, el juez se lo anuló. ¿Quién diría que menos de dos años después haría exactamente lo propio, aunque en el arco de Peter Shilton frente a Inglaterra?

El lateral derecho de River, quien tiempo después conseguiría la triple corona en 1986 (Campeonato local, Copa Libertadores y Copa Intercontinental), dio detalles de cómo se palpitó la previa de aquel amistoso entre Napoli y River: "Hicimos una gira por España para jugar un amistoso con Valencia. Jugamos dos partidos con Valencia y con el Hamburgo, y después viajamos a Italia a jugar ese partido. Para nosotros era un placer jugarlo, más allá de que era el debut de Diego. La expectativa era muy grande. Diego después la rompió en el Nápoli". Y agregó: "Para todos fue una sorpresa que Diego estuviera jugando en Nápoles y para la gente era algo soñado".

Incluso, Gordillo aseguró que era muy complejo marcarlo: "Tenías que estar concentrado y estar muy atento porque era casi imposible frenarlo. Era un jugador de otra categoría. Había que aprender y eso a uno lo obligaba a aprender de estos jugadores para poder estar a la altura".

Jorge Gordillo, defensor de River que jugó contra Diego Maradona en el amistoso ante Napoli.

- Diego era atrevido jugando, ¿pero solía 'picantear' a los rivales o en los mismos entrenamientos?

A él nunca lo vi sobrar o faltarle el respeto a un compañero o a un rival. Lo que hacía era por naturaleza, eso era lo mágico que tenía él.

- ¿Cómo creés que en Italia se vivió el traspaso de Maradona del Barcelona al Napoli?

Yo lo conocí para el Mundial de España '82. Lo tuve de compañero, tuve algunas concentraciones previa a ese Mundial. Compartimos una pretemporada y una preparación para el Mundial. Después se fue afuera y no tuve más trato con él, pero sí teníamos afinidad por haber sido compañeros. Él vivía con mucha expectativa su llegada a Napoli y por cambiar nuevamente de club. Muy pocas veces los equipos del Sur ganaban el Scudetto. Diego lo pudo conseguir. Para la gente del Napoli, tener a Maradona generaba una gran expectativa. La gente lo vivía con una expectativa y con la idea de que algo lindo iba a pasar. Y algo lindo pasó...

- ¿Cuál fue tu primera impresión al ver por primera vez a Maradona?

Yo no tuve el privilegio de jugar con él, integré la Selección Argentina en el Mundial de España '82. El Flaco (Menotti) me hacía jugar en el equipo suplente y Diego jugaba de titular. Llegué a marcarlo y para mí fue un sueño porque yo tenía 19 o 20 años. Yo recién arrancaba y no había jugado muchos partidos en Primera, pero estaba en la Selección. Cuando lo veía a Diego en los entrenamientos era todo sorpresa porque hacía cosas que no se veían habitualmente. Son de esos jugadores que, cuando agarraba la pelota, te sorprendía.

- En aquel momento se comparaba mucho a Maradona con "El Beto" Alonso, que era compañero tuyo en River. ¿Qué opinás vos?

Uno veía que 'El Beto' Alonso hacía unas cosas... para jugar con estos jugadores uno tiene que estar muy atento. A veces sacaban un conejo de la galera. A veces metían un pase de la nada y uno tenía que estar atento. El Beto, para River, ha sido uno de esos grandes jugadores. Es un ídolo. En Argentina se trata de comparar todo, pero es más para disfrutar. Después, bueno, yo creo que Diego es de lo mejor que vi. Para mí, de lo que vi, fue de lo más grande.

Tapa de El Gráfico con la foto de Diego Maradona y el Beto Alonso antes del amistoso entre Napoli y River.

Las formaciones de Napoli y River en el amistoso que se jugó el 19 de agosto de 1984

Napoli: Luciano Castellani; Giuseppe Bruscolotti, Raimondo Marino, Moreno Ferrario, Simone Boldini; Costanzo Celestini, Paolo Del Fiume, Vincenzo Casale, Diego Maradona; Domenico Penzo y Daniel Bertoni. DT:

River: Carlos Gay; Jorge Gordillo, Jorge Borelli, Guillermo Nicosia, Julio Olarticoechea; Héctor Enrique, Américo Rubén Gallego, Roque Alfaro, Norberto Alonso; Enzo Francescoli y Daniel Teglia. DT: Martín Pando y Federico Vairo.

Cómo le fue a Maradona luego de su debut con Napoli ante River

Tiempo después de aquel amistoso contra River que tuvo lugar el 19 de agosto de 1984 en el estadio San Paolo, que actualmente lleva su nombre, Diego Maradona logró asentarse en el Napoli y convertirse en ídolo para toda la vida. Con un equipo al que no le sobraban figuras, el equipo del Sur de Italia humilló a los grandes del Norte como Juventus y se consagró campeón en cinco oportunidades: una Copa Italia (1986/87), dos Scudettos (1987/88 y 1990/91), una Supercopa de Italia (1990) y una Copa de la UEFA (1989).

Además, a lo largo de siete años, Maradona convirtió 115 goles y aportó 78 asistencias en su paso por el 'gli azzurri', convirtiéndose así en el máximo goleador de la historia del club. Luego, Dries Mertens y Marek Hamsik lo superarían y quedaría como el tercer máximo artillero.