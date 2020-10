Este 14 de octubre se cumplen 11 años de la famosa frase del 'Diez'.

La selección argentina estaba complicada para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Su suerte parecía echada y el repechaje ya era mirado con cariño. Sin embargo, en la anteúltima fecha, los albicelestes ganaron 2 a 1 en una noche lluviosa y mítica ante Perú. Ya en la jornada final, también se logró una victoria ante Uruguay en el Centenario. Y allí estuvo él: Diego Maradona. Destilando su ira por las constantes críticas periodísticas, el ex DT del seleccionado cruzó a la prensa en conferencia de prensa. Entre ellos estuvo Juan Carlos Toti Pasman, a quien Pelusa le lanzó una frase que este 14 de octubre cumple 11 años: "La tenés adentro".

“Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Ahora otra pregunta”, manifestó, furioso, Maradona. Luego de este descargo, llegó el momento de Pasman y su pregunta para Radio La Red. El memorioso y rencoroso Diego se acordó de las críticas de Toti y de cómo fue hostigado por los diferentes medios que aseguraban que Argentina no llegaría al Mundial.

"Vos también, Pasman. Vos también la tenés adentro", la frase de Maradona dirigida a Toti

“Vos, también, Pasman. Vos también la tenés adentro”, exclamó Maradona. Ante esta respuesta que descolocó a Toti, el periodista sólo se limitó a contestar lo siguiente: "¿No se puede criticar? A 11 años de este episodio, Juan Carlos le agradece a Pelusa. Si bien le tocó vivir un mal trago, el cruce con el ídolo del fútbol argentino lo catapultó como uno de los nombres más importantes del periodismo deportivo.

El agradecimiento de Toti Pasman por el insulto de Maradona

"Era una noche tensa, porque en la previa nos podíamos quedar afuera del Mundial. Termina la conferencia de prensa de Tabárez y llega Diego. Acá, la que se viene, porque Diego estaba encendido. Las críticas que había hecho eran fundamentadas, eran ciertas. Me tocó vivir ese momento. Obviamente que me sorprendió con esa frase. Viste cómo es Diego, saca algún conejo de la galera. Como antes en la cancha, ahora en las conferencias de prensa", reconoció Toti Pasman en diálogo con Infobae hace un año (cuando la mítica frase cumplió 10 años de su creación).

"En ese mismo momento sabía que era una gran oportunidad para mí: el que me estaba atacando era Maradona. Maradona me estaba subiendo al ring periodístico, de la discusión, del debate futbolero con él", sentenció Toti, quien reconoció haberse reencontrado con Diego en el Mundial de Brasil 2014. Allí, ambos se cruzaron con un diálogo ameno y donde, al parecer, no han quedado rispideces del pasado.