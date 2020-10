El ex futbolista argentino fue internado en las últimas horas.

El ex futbolista argentino y actual periodista deportivo Diego Latorre no está pasando por horas fáciles. En los últimos días, Gambeta dio positivo de coronavirus y su salud fue empeorando hasta terminar internado en una clínica porteña. “Estoy internado con un cuadro de neumonía leve. Me hice los estudios y el cuadro general es bueno. Así que vamos para adelante”, enfatizó, mediante un video que él mismo compartió en sus redes sociales.

Lejos de la tranquilidad que intentó llevar Diego, fue Yanina Latorre quien manifestó su preocupación y dio algunos detalles más de la situación que atraviesa su pareja: “No tuvo un buen día, se sintió muy mal. Tenía mucho sueño, frío y le empezó a subir la fiebre. Su médico activó el protocolo y lo llevaron al hospital. Yo estoy encerrada y no lo puedo acompañar”.

El descargo de Yanina Latorre sobre la salud de su marido, Diego

“Pasé un día de mierda. Hace horas que estoy esperando que me digan qué va a pasar”, reveló Yanina Latorre, visiblemente preocupada por la salud de su esposo. Mediante una publicación subida en su cuenta personal de Instagram, la mediática expresó el dolor de su hija Lola. Fue la joven quien contrajo el virus antes que su padre, y es por eso que atraviesa un duro calvario en el que la culpa invade su rutina.

Al respecto, Yanina Latorre explicó: "Dice que ella lo contagió. Es todo un drama. Dieguito y yo también estamos muy angustiados. No sé cómo mierda voy a pasar la noche. Pero gracias por todos los mensajes”.

Lola Latorre, la primera de la familia en contraer coronavirus

Luego de conocerse que su hija Lola dio positivo de COVID-19, se confirmó que el ex futbolista y actual comentarista Diego Latorre también contrajo coronavirus. En un principio, el protagonista de 51 años comenzó el aislamiento recluido en su hogar.

Según se supo, Lola Latorre contrajo el virus después de haber compartido un programa televisivo con varios famosos contagiados. Por su parte, Gambeta estuvo bastante alejado de los estudios de televisión tras conocerse la noticia de su hija. Una vez confirmado el caso de Lola, el ex jugador no estuvo presente en ESPN Fútbol Club, envío semanal que comparte con Alejandro Fantino, Mariano Closs y Oscar Ruggeri.

A su vez, Latorre se ausentó de las canchas y dejó vacante su lugar de comentarista junto a Mariano Closs. En su reemplazo, fue Gustavo López quien se ubicó al lado del mítico relator para llevar a los hogares argentinos diferentes partidos alusivos a la Copa Libertadores de América.